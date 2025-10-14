Israel pressiona Hamas para recuperar corpos de reféns, mas alguns poderão nunca ser descobertos: e isso para o judaísmo é um insulto

72 horas. Este era o prazo que Israel deu ao Hamas para entregar os 28 corpos dos reféns que não sobreviveram ao cativeiro na Faixa de Gaza. Foi o que, aliás, ficou plasmado no acordo assinado pelas duas partes. Ainda assim, o lado israelita sempre soube que ia ser uma tarefa incrivelmente complexa com o movimento islâmico a avisar que não sabia do paradeiro exato de alguns cadáveres. O prazo terminou esta segunda-feira — e os restos mortais de apenas quatro foram entregues, estando previsto que mais quatro entrem em território israelita na noite desta terça-feira.

As famílias dos reféns mortos na Faixa de Gaza desesperam. Querem recuperar os corpos e pressionam o Governo a agir. Até já pediram a intervenção do enviado especial da presidência dos Estados Unidos da América (EUA), Steve Witkoff. O ministro israelita da Defesa, Israel Katz, já alertou que se trata de uma “violação grosseira do acordo”. Do outro lado, o Hamas responde que não sabe efetivamente onde estão os cadáveres e justifica com “limitações” e “constrangimentos no terreno”.

Atualmente, na Faixa de Gaza, o Hamas aceitou a colaboração de Israel, Egito, Qatar e Turquia para que se tentem localizar os corpos. Ainda assim, os dirigentes israelitas acreditam que o grupo islâmico está propositadamente a atrasar o processo. Como tal, decidiram retaliar: esta terça-feira, Telavive anunciou que encerraria o posto fronteiriço em Rafah — entre o Egito e Gaza — até que os restantes cadáveres sejam entregues. Para os palestinianos que vivem no enclave, isso significa uma redução da ajuda humanitária.