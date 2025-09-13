"Já passei por isto", "esta sensação não me é estranha" ou "já estive aqui". Porque sentimos déjà vu?

Mas o que é exatamente o déjà vu? Uma sensação? Uma memória? Um erro do cérebro? “É tudo isso”, confirma Chris Moulin, professor de neuropsicologia cognitiva na Universidade Grenoble Alpes, em França, “mas acima de tudo, é uma sensação muito particular, seja pela sua intensidade e raridade, seja porque tem como marcante o facto de se tratar de uma sensação de familiaridade combinada com o conhecimento de que essa familiaridade é falsa”.

O investigador em memória humana, conhecido sobretudo pelo seu trabalho sobre o déjà vu, explica que os estudos científicos mostram que este fenómeno pode acontecer devido a uma atividade elétrica invulgar no cérebro, o que faz com que possa também ser considerado erro cerebral relacionado com a memória. “É uma experiência perfeitamente normal, embora pouco frequente, que não reflete necessariamente um mau funcionamento cerebral — aliás, a nossa investigação mais recente sugere que pode até funcionar como uma espécie de factchecking: uma experiência que corrige uma falsa sensação de familiaridade. Nesse sentido, é algo positivo e parte de um sistema de memória saudável e bem afinado.”

Em termos práticos, no cérebro, tudo começa com a sensação de familiaridade. Estamos constantemente a observar o mundo, à procura do que nos é familiar ou novo. “E este é um processo muito básico, rápido e automático. Por exemplo, vemos uma cara no autocarro e parece-nos familiar. Mais tarde, apercebemo-nos de que é a assistente do nosso dentista.”

O déjà vu acontece quando esta sensação de familiaridade se desprende da realidade. “A tentativa de encontrar um conteúdo que corresponda à sensação falha, e ficamos com a perceção de que aquilo é impossível. Por exemplo, ir a Nova Iorque pela primeira vez, tudo parece muito familiar, mas saber que não pode ser verdade. É este conflito entre sentir familiaridade e saber que é impossível que dá ao déjà vu o seu carácter tão particular.”

Quanto ao motivo pelo qual nos parece familiar algo quando não é, há várias explicações: “pequenos problemas neurofisiológicos pouco frequentes; semelhanças entre experiências passadas e presentes ou até já termos vivido algo e nos termos esquecido, sentindo depois essa familiaridade sem saber de onde vem”, esclarece. Isso significa que, podendo existir múltiplas origens para esta sensação de familiaridade, é provável que haja várias causas e não apenas uma, para ter déjà vu.

O déjà vu é, depois de muita investigação, um pouco menos misterioso, mas ainda há muito por compreender. “Por exemplo, por que razão algumas pessoas nunca experienciam um déjà vu. Essa parece ser agora a questão mais urgente: se é tão simples de descrever e explicar, porque é que algumas pessoas nunca o sentem?

“Sobre isto sabe-se muito pouco ainda”, diz o investigador, mas há algumas descobertas que surgem com frequência e parecem consistentes: “É mais comum em pessoas que viajam mais, em pessoas que se lembram dos sonhos e, talvez o mais importante: está correlacionado com outros fenómenos associados à memória, como a recordação espontânea, de forma súbita e detalhada, de um episódio passado [por norma, depois de ver, sentir ou ouvir alguma coisa], experiência esta que está relacionada com a forma como estamos sintonizados com as sensações relacionadas com a nossa memória.”