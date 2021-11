Jesuítas querem desvendar abusos sexuais não investigados. Casos vão ser “averiguados” e crimes encaminhados para a polícia

Qual é o universo de abrangência da atuação dos jesuítas em Portugal? Escolas, colégios, instituições… Quantas são, e de quantas crianças e jovens estamos a falar no país todo?

A Companhia de Jesus em Portugal tem dois colégios grandes, em Lisboa e em Santo Tirso. Em Santo Tirso é um conjunto de escolas, não é um só estabelecimento de ensino, são vários, e portanto tem crianças desde os mais pequeninos, do jardim de infância, até ao ensino secundária; e também outras formações, uma escola relacionada com o ensino artístico. Além disso, a Companhia de Jesus também está em algumas paróquias e tem a gestão de centros paroquiais, que têm também as valências como as creches, por exemplo, o apoio fora de horas, apoio escolar e atividades de ocupação de tempos livres. Mas não têm só atividades com crianças e jovens. Têm também atividades neste âmbito paroquial e obras sociais dirigidas a outros públicos, que também têm outros fatores de vulnerabilidade, nomeadamente a idade, as condições socioeconómicas, também há obras que trabalhem com reclusos, com sem-abrigo e com população migrante. Além destas, nós distinguimos entre as obras jesuítas e as inacianas. As que pertencem e as que estão ligadas. Há um conjunto destas outras obras inacianas que têm a sua autonomia estatutária, mas têm esta ligação à Companhia de Jesus — nomeadamente, campos de férias, que abrangem centenas de crianças e de jovens por ano, no verão.

Portanto, estamos a falar de um universo com milhares de crianças e jovens.

Não temos assim um número exato, mas rondam as 10 mil crianças e jovens, diria mais. Pelo menos 10 mil.

Já desde 2018, têm em funcionamento o Sistema de Proteção e Cuidado na Companhia de Jesus, que pretende acolher denúncias, encaminhar e acompanhar, promover a proteção. Destes três anos que o serviço está em funcionamento, quantas denúncias é que já surgiram e o que é que foi feito quanto a elas?

No âmbito do Sistema de Proteção e Cuidado, todas estas obras jesuítas e inacianas estão a implementar este sistema internamente. Foi um sistema criado para levar esta preocupação do safeguarding, da proteção e do cuidado para dentro das organizações. Esta preocupação tem muito a ver com o cuidado, a promoção e a cultura de um ambiente de bom-trato. É uma preocupação com o dia-a-dia, com o presente, com o que se faz, com a forma como as crianças, os jovens e os adultos em situação de vulnerabilidade são tratados em sala de aula, em ambiente não só educativo, mas desportivo, cultural, fora de sala de aula, nos campos de férias, em contexto pastoral. A preocupação sobre a qualidade da relação. E isto é preventivo. O maior âmbito que tem o Sistema de Proteção e Cuidado é a identificação das áreas de risco. Existe um instrumento que é o mapa de risco, com a identificação das áreas de risco dentro de cada obra, e um código de conduta que orienta quem vem, quem trabalha, quem é voluntário. O que é esperado de mim? O que é esperado que eu faça, que não faça, que evite fazer? E temos feito formações. Fizemos no início, antes do lançamento e da entrada em vigor deste Sistema de Proteção e Cuidado, e temos feito todos os anos, durante todo o ano, antes dos campos de férias. Estão aí quase duas mil pessoas formadas, e agora temos uma formação para novembro e dezembro. Estamos sempre a dar esta formação para garantir que não há pessoa a trabalhar ou ligada à Companhia de Jesus que não tenha esta sensibilização.

Quem faz essa formação e que tipo de conteúdos é que inclui?

A formação é orientada pela equipa provincial. Por mim, que sou jurista, pelo padre José Maria Brito, que é jesuíta, e pela Fátima Perloiro, que é psicóloga. Esta é a equipa provincial e somos nós que habitualmente ministramos essa formação, que é uma formação de sensibilização. Tem três áreas essenciais. Está dividida em três sessões de duas horas cada, com uma diferença de uma semana entre cada sessão, para que possa haver uns vídeos para verem, uns trabalhos para responderem, uns casos práticos para solucionarem. E tem estas três grandes áreas: a área do enquadramento conceptual dos maus-tratos e do mapa de risco; uma segunda sessão ligada ao código de conduta, à volta de casos práticos para os formandos avaliarem, classificarem se é uma conduta a promover, a evitar ou proibida, e de cada caso gera-se um tema (a qualidade da relação, se é educativa, a proximidade, o uso das redes sociais, os espaços onde as atividades são feitas para serem espaços seguros); e a terceira sessão é sobre o tratamento de suspeitas e denúncias. As obras têm, à frente, um delegado SPC. Em função da dimensão da obra pode ter um subdelegado, não é obrigatório, e pode ter uma equipa de apoio, uma equipa normalmente multidisciplinar, que apoia o delegado.

E fazem o ponto de contacto com a estrutura nacional.

E, dentro de cada obra, são as pessoas responsáveis por fazer a gestão do tratamento de alguma suspeita, denúncia ou ocorrência de mau-trato ou abuso. Dizemos sempre em sentido lato, porque a abordagem nestes últimos anos tem sido feita sempre no sentido dos maus-tratos e abusos. Tudo o que são condutas abusivas, aquelas até mais subtis, para atendermos àquilo que é o mais subtil. Um grito em sala de aula. Um castigo que não é razoável ou é desproporcional. No tratamento de suspeitas e denúncias, nós distinguimos, no âmbito do SPC, dois tipos de ocorrências: as internas e as externas. Porque as obras são, de acordo com a legislação de proteção de menores, entidades com competência em matéria de infância e juventude. São entidades de primeira linha, porque são aquelas que estão mais próximas das crianças, jovens e seus familiares. Nesta pirâmide da subsidariedade, são as entidades de primeira linha aquelas que têm competência para, perante uma situação de perigo, atuar. Fazem-no de forma consensual com aqueles que são os responsáveis pelas crianças — e damos, nesta formação, o conhecimento de quais são os momentos em que há limite da nossa intervenção enquanto primeira linha, porque esgotámos a nossa atuação, porque não há consenso para a atuação, ou porque há algum crime. E, nesse caso, há as comunicações obrigatórias. Portanto, nessa sessão, não só levamos essa sensibilização e essa consciencialização, mais conhecimento, mais uma aproximação pela relação com a equipa provincial, para algumas dúvidas que existam no tratamento destas suspeitas e denúncias. Na verdade, o que tem acontecido, em termos de registo, é que as obras estão atentas àquilo que se passa dentro e atentas ao que se passa fora. E as obras estão inseridas em contextos diferentes e há algumas em que há mais ocorrências externas — que são aquilo que acontece nas famílias —, que são sinalizadas e encaminhadas; e há obras que estão em contextos de algumas maiores vulnerabilidades sociais, que têm uma grande articulação com as comissões de proteção de crianças e jovens.