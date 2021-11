Igreja vai finalmente investigar história dos abusos sexuais em Portugal. Seis respostas sobre a nova comissão independente

Na sequência dessa cimeira, foram tomadas várias decisões a nível central. O Papa Francisco mudou a lei interna do Vaticano para dar o exemplo e, no verão de 2019, emitiu novas normas sobre como as hierarquias católicas por todo o mundo deveriam agir em caso de denúncias de abusos sexuais. Uma das indicações centrais foi a de que todas as dioceses do mundo teriam de criar, no prazo de um ano, uma comissão de proteção de menores; outra foi a de que teriam de atualizar as suas diretrizes internas à luz dos novos documentos produzidos na cimeira.

A CEP produziu um novo documento, que seria aprovado em novembro de 2020 e entraria em vigor a 1 de janeiro de 2021, e todas as dioceses cumpriram o prazo e criaram, até ao verão de 2020, uma comissão de proteção de menores.

Essas comissões foram criadas de modos distintos — algumas dioceses criaram organismos liderados por padres e bispos, outras por leigos —, mas com as mesmas missões centrais: acolher e encaminhar denúncias; promover a educação sobre o tema e prevenir novos abusos. Por altura da criação destas comissões, surgiu múltiplas vezes a questão inevitável: iria a Igreja Católica em Portugal seguir os exemplos de outros países e lançar uma investigação independente aos seus arquivos para conhecer o seu passado? Os bispos disseram várias vezes que não se justificava e foram adiando essa possibilidade, argumentando que a dimensão do problema em Portugal era residual e não justificaria um trabalho desse género.

Agora, três anos depois da eclosão do escândalo, a CEP anunciou pela primeira vez a criação de um grupo de trabalho com a missão de levar a cabo um estudo retrospetivo sobre a história dos abusos na Igreja em Portugal.

O que motivou esta nova decisão?

É impossível ler a decisão anunciada esta quinta-feira sem ter em conta o contexto recente da crise dos abusos e, sobretudo, a situação que se vive em França desde a publicação, no início de outubro, de um relatório devastador sobre os abusos sexuais de menores na Igreja Católica francesa ao longo dos últimos 70 anos. O relatório, elaborado por uma comissão independente mobilizada pela própria Conferência Episcopal Francesa, estimou que entre 1950 e 2020 mais de 300 mil menores sofreram abusos sexuais às mãos do clero ou de funcionários de instituições da Igreja.

O relatório teve grande repercussão global, com o próprio Papa Francisco a classificar o sucedido como “vergonha” para a Igreja. Inevitavelmente, o relatório francês trouxe a crise dos abusos sexuais novamente para o centro da agenda mediática em Portugal — e nas últimas semanas multiplicaram-se os apelos, dentro e fora da Igreja, para que também os bispos portugueses fizessem aquilo que durante anos recusaram fazer e investigassem o passado da Igreja em Portugal.

O apelo mais recente foi feito numa carta aberta assinada por cerca de 250 católicos portugueses, incluindo a escritora Alice Vieira, o deputado José Manuel Pureza, o jornalista Jorge Wemans ou o ex-presidente da Cáritas Eugénio Fonseca. A carta foi enviada à CEP no arranque da reunião plenária que começou na última segunda-feira e afirmava claramente que não existia alternativa: a Igreja devia “tomar a iniciativa de organizar uma investigação independente sobre os crimes de abuso sexual na Igreja”.

A exigência da opinião pública para que a Igreja desse este passo foi ganhando espaço ao longo dos últimos meses entre os próprios bispos. Como o Observador noticiou no final de outubro, na antecipação desta reunião plenária havia já dentro da CEP um grupo de bispos favoráveis à criação de uma comissão com competências para apurar a verdade histórica dos abusos sexuais de menores em Portugal — incluindo vários nomes de peso, como o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, o cardeal de Leiria-Fatima, D. António Marto, ou o arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho.

Na abertura da reunião plenária, na segunda-feira, o presidente da CEP, D. José Ornelas, já havia dado o mote para a discussão e elevado a expectativa em relação aos resultados do encontro, ao declarar: “Faremos tudo para proteger as vítimas, apurar a verdade histórica e impedir estas situações dramáticas que destroem pessoas e contradizem o ser e a missão da Igreja.”

Todos os bispos portugueses estiveram de acordo?

Esta é uma pergunta difícil. A história recente da Igreja Católica em Portugal sugere-nos que não, mas o bispo de Setúbal falou em “unanimidade” quando apresentou as conclusões da reunião plenária. Perante a insistência dos jornalistas sobre se houve uma verdadeira unanimidade na tomada desta decisão, D. José Ornelas recuou ligeiramente, clarificando que existe “unanimidade na CEP sobre o desejo e a necessidade” de conhecer a verdade sobre o problema dos abusos.

Mais: quando foi questionado, várias vezes, sobre os detalhes da aprovação da decisão (se foi por votação secreta ou de braço no ar e se foi necessária uma maioria de dois terços ou bastou uma maioria simples), o presidente da CEP recorreu a respostas evasivas, afirmando que o organismo “tem os seus procedimentos” e que foi com base neles que a decisão foi tomada. Esta fuga esconde um detalhe fundamental: na maioria dos casos, as decisões da CEP são tomadas por maioria simples, mas representam apenas uma visão ou opinião da Igreja sobre um assunto, não sendo vinculativas para todos os bispos; em casos raros, quando a CEP vai mais longe e toma decisões que todos os bispos são obrigados a acatar (por exemplo, questões doutrinais), então é necessária a aprovação por pelo menos dois terços dos membros de pleno direito da Assembleia Plenária.