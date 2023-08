"Jesus veio para todos, não só para alguns". A "geração do vai ou racha" acha que Francisco é o homem certo para abrir a Igreja

Preocupam-se com o clima, o aborto, a inclusão da comunidade LGBT e os abusos sexuais. Querem conversar, até com os amigos não-crentes. E reveem-se na mensagem de um Papa que quer "todos" com ele.