João Canijo (1957-2026): o cineasta que filmou as mulheres e as feridas das famílias portuguesas

Com Sapatos Pretos (1998), Ganhar a Vida (2001), Noite Escura (2004), Mal Nascida (2007) e Sangue do Meu Sangue (2011), João Canijo construiu um conjunto de narrativas centradas em mulheres empurradas para o limite: uma mulher que obriga o amante a matar o marido; uma mãe que se descontrola após o filho ser baleado; um pai que entrega a filha a uma máfia russa; uma jovem que aguarda o regresso do irmão para vingar a morte do pai; uma filha envolvida, sem saber, numa relação incestuosa com o próprio pai. Histórias extremas que recusam a superfície do enredo para expor as feridas profundas de uma sociedade em transformação, ainda marcada por traumas históricos e desigualdades persistentes.

Não deixa de ser curioso que a fé de João Canijo num cinema do real tenha passado, paradoxalmente, pelo melodrama. Muitos dos seus filmes dialogam com a tragédia grega e organizam-se em estruturas catárticas, onde a mulher, constrangida pelo poder masculino, explode em finais de grande intensidade emocional. A casa de família e o espaço doméstico são elementos centrais da mise-en-scène, acentuam o carácter claustrofóbico de um cinema sempre empenhado em discutir as representações culturais portuguesas.

Cineasta do processo: o “método Canijo”

Esse realismo não era apenas uma questão temática, mas também uma questão de método. João Canijo foi um cineasta profundamente devoto do processo, conhecido por um trabalho exigente e prolongado com os elencos. Desenvolvia os filmes a partir de longas fases de preparação, discussão e improvisação, procurando aquilo a que chamava “a verdade das atrizes e dos atores”, mais do que uma ideia abstrata de verdade cinematográfica. “Não há verdades absolutas, só há realidades”, dizia ao Observador em 2023.

“Os atores não se transformam: são sempre eles, adaptados à circunstância da personagem”, explicara já antes ao Expresso, em 2017, aquando do filme Fátima, que o levou a fazer a peregrinação até ao santuário, fardo que impôs às atrizes do filme igualmente. “Quanto mais eles [atores] forem eles naquela circunstância, mais concreto é o objeto que me fornecem. Só me interessa a verdade deles — e essa verdade é relativa, porque a verdade não existe.” Esse equilíbrio entre escuta, mas também controlo, foi muitas vezes sublinhado por quem com ele trabalhou. “Como em qualquer família, há um chefe, e o João é muito manipulador”, dizia Rita Blanco, cúmplice em tempos da vida e sempre do ofício, ao Observador. “Há uma hierarquia real: ele é o realizador e é ele que decide”, notava a atriz, que conheceu o realizador aos 18 anos e com ele se descobriu enquanto atriz e criadora.