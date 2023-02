São dois filmes ou um só? Nesta entrevista, João Canijo acrescenta mais uma peça ao mistério: há uma série. A dúvida tem razão de existir, o realizador fala muitas vezes no singular ao longo da entrevista, mas há dois filmes: “Mal Viver” e “Viver Mal”. Ambos estreiam-se no festival de Berlim, “Mal Viver” esta quarta-feira, dia 22, e “Viver Mal” no dia seguinte. É a primeira vez que o mesmo realizador apresenta dois filmes nas duas principais competições do festival, o primeiro na Competição Oficial e o segundo na Encounters.

Quando Canijo fala no singular, refere-se à obra. Os filmes são independentes, embora aconteçam no mesmo lugar, no mesmo tempo, com os mesmos atores. Complementam-se, claro, mas mais importante do que isso, dialogam. A ideia de fazer algo assim vem desde “Sangue do Meu Sangue” (2011). Na altura, por razões de orçamento, foi impossível de o fazer. “Mal Viver” / “Viver Mal” refugiam-se no interior de um hotel para contar várias histórias sobre mães (e não só).

Em “Mal Viver” o tema é a ansiedade. O espectador acompanha três gerações de mulheres da família que gere o hotel. As cinco mulheres, interpretadas por Anabela Moreira, Rita Blanco, Cleia Almeida, Madalena Almeida e Vera Barreto, abrem cicatrizes e ruminam sobre rancores de décadas como se não existisse mais ninguém à volta. Nuno Lopes, Filipa Areosa, Leonor Silveira, Rafael Morais, Lia Carvalho, Beatriz Batarda, Carolina Amaral e Leonor Vasconcelos interpretam os outros corpos que por lá andam, que ouvem e que se fazem ouvir. São também eles que ocupam as três histórias de “Viver Mal” onde os papéis não se revertem: isto é, as mulheres de “Mal Viver” fazem-se ouvir, mas não ouvem necessariamente os hóspedes, porque estão bloqueadas nos próprios problemas.

[o trailer de “Mal Viver”:]

