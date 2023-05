Estamos em Colares, Sintra, à mesa. Aproxima-se a hora de almoçar e Rita Blanco vai petiscando ao longo da conversa, com uma pausa para um shot de gengibre que lhe provoca uma careta quase tão torcida como a que fez quando viu uma publicação sobre si escrita há uns dias. “Já pararam a minha mãe na rua para lhe perguntar: então a sua filha trabalha agora num restaurante?”, conta. Como o gengibre queima só a garganta, para outros males outros remédios. “É tudo para processar.”

A música de fundo serve de embalo, com Nancy Sinatra e a sua “Bang Bang” sobreposta com as gargalhadas da atriz, que aos 60 anos continua a levar-se muito pouco a sério. “Há uma coisa que eu sei. Hoje em dia sou muito mais atriz do que era. Quanto mais velha fico mais preenchida estou e tenho mais bagagem para ser atriz.”

Numa longa entrevista ao Observador, Rita Blanco explica, entre outras coisas, porque é que não sai da televisão portuguesa, porque nunca ambicionou a internacionalização, como fez as pazes com o teatro depois do fecho da Cornucópia e levanta o véu sobre a sua estreia na realização, com um documentário que talvez se mostre ainda este ano. Fala, também, sobre a matriarca que interpreta no novo filme de João Canijo, “Mal Viver”, que se estreia esta quinta-feira, 11 de maio, depois de conquistar um urso de prata Berlim. É um filme sobre “a incapacidade, a impossibilidade de se ser mãe”, diz sobre a obra. É por aí que começa a entrevista com a atriz.

