“Ainda não sou um idoso jovem. Sou um jovem mais velho, só.” Aos 53 anos, 28 de sacerdócio, o padre João Paulo Vaz carrega na bagagem as seis Jornadas Mundiais da Juventude, todas as que aconteceram. Desta vez, coube-lhe uma responsabilidade maior: é o autor da letra do hino da JMJ, musicado por Pedro Ferreira. O tema “Há pressa no Ar” é um entre os muitos que já compôs, ao longo da vida, o atual pároco de Pombal, na diocese de Coimbra. Entre as responsabilidades litúrgicas, grava, dá concertos, tem um canal no Youtube, mas desengane-se quem o vê como um progressista. Está convicto de que aos pais e educadores caberia a responsabilidade de obrigar os filhos a participar na JMJ, catapultando os números de inscritos — na ordem dos 400 mil e com uma previsão de peregrinos a participar na Jornada em Lisboa na ordem de 1 milhão de pessoas. Sem desmerecer Francisco, admite que o Papa da sua vida é João Paulo II.

Quando o amigo Pedro Ferreira, músico da “Banda da Paróquia” (também fundador dos Anaquim) lhe mostrou uma melodia, composta ao piano, João Paulo soube que tinha de fazer uma letra para aquela música. Foi em 2021, altura em que começa o processo criativo. “Não alterando em nada a melodia, e com a guitarra na mão, fui escrevendo, como costumo fazer”, recorda o sacerdote, em entrevista ao Observador. Inspirou-se no tema da Jornada do Panamá [“Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segunda a tua palavra” Lc 1, 38], certo de que devia haver uma ponte com a edição de Lisboa. Meditou depois nos temas propostos pelo Papa para cada ano da JMJ, e finalmente encontrou o caminho: “O tema da edição de Lisboa [‘Maria levantou-se e partiu apressadamente’ (Lc 1, 39)] levou-me a rever a minha relação com a Mãe e, portanto, o processo criativo da letra tornou-se um tempo de oração muito profundo para mim.”

Coube ao músico Carlos Garcia fazer os arranjos musicais de “Há Pressa no Ar”.

