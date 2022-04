José Vieira e o êxodo português para França: “Ainda há sofrimento e silêncio entre os emigrantes. Não se fala, não há imagens”

Existe algum desses sentimentos que seja transversal a qualquer migrante?

Há 20 anos fiz um filme, o “Fotografia Rasgada”, onde falava da emigração portuguesa e fiz referência ao que se passa hoje. É a nossa história coletiva, perceber porque é que as pessoas saíram: a guerra, a miséria e a ditadura. Queria perceber o que há em comum com as pessoas que fogem hoje. Essa era a minha ideia. É o que dizia um pensador inglês, o John Berger, que “o fugir” é o fenómeno principal destes dois últimos séculos, como no século XIX muitos fugiram para a América. Outra das ideias importantes é a de que emigrar não é só passar as fronteiras. É dar sentido ao mundo. De um momento para o outro, perdemos as referências que temos. Neste filme fala-se disso. Um dos emigrantes diz: “era como se te mandassem para a Lua e depois logo vias quando chegavas”. As pessoas sentem isso. Lembro-me bem de um primo que, não tendo aguentando muito tempo em França, porque há quem não aguente a emigração, dizia sempre que o corpo dele não estava lá. O poeta Ovídio diz: “O exílio é deixar o nosso corpo para trás”. O meu primo diz a mesma coisa. Há quem não se adapte. Esta experiência não é assim tão simples. Para mim foi simples, era miúdo. Era preciso arranjar papéis, passar fronteiras….

O José costuma dizer que há um certo sentimento de culpa nestes emigrantes, preferindo até não recordar esses tempos. E, sendo um pioneiro nesta área, acha que estas pessoas já sentem que essa memória coletiva existe?

Tem evoluído um pouco. Mas ainda encontro gente em sofrimento. Uma miúda portuguesa viu o filme e desatou a chorar. Porquê? Porque a família dela nunca falou nisto. Sentiu que existia uma falta de história, de se falar sobre a emigração. Claro que há uma tomada de consciência. Por exemplo, o meu pai sentiu-se sempre culpado por ter vindo para França. Mas quando as pessoas percebem que esta é uma história política, porque estamos a falar de mais de um milhão de pessoas a emigrar, a tomada de consciência é mais fácil. Mas tenho feito muitos debates e vejo sofrimento. Porque não se falou, não há imagens, os pais não falam. Quando se fala, já há quem fique aliviado. O que também encontro, não sendo a única, é que há quem recuse a vinda de outro tipo de emigrantes. Podem até votar na Le Pen. Se as pessoas tivessem pensado porque é que os seus avós vieram para França, talvez não votassem, talvez não tivessem essa reação. O meu trabalho, que é militante, é dizer às pessoas: quem vem hoje, vem pelas mesmas razões que nós viemos. Não são completamente iguais. Mas a verdade é que a Europa precisa de mão de obra e de malta jovem. Se soubessem da história dos seus avós, não queriam fechar-lhe as portas. Os portugueses têm a mania que só eles é que vieram para trabalhar. É que onde há 40 anos estavam portugueses nas obras, estão africanos.