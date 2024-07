Junta de Freguesia denuncia "agressões", "homicídios" e "medo" generalizado em Lisboa. Polícia fala em "sentimento subjetivo"

O tom do anúncio público revela o nível de preocupação: “Estado de Alerta. (In)segurança em Santa Maria Maior.” A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, um território que cobre os principais bairros históricos da cidade de Lisboa, organiza esta quinta-feira uma “sessão pública de denúncia” para alertar para a “degradação” da situação de segurança na zona. “Assaltos, vandalismo, ocupações, tráfico e consumo à vista de todos, tentativas de violação, agressões, homicídios”, enumera o anúncio divulgado pela própria junta nas redes sociais. A nota acrescenta ainda que há na freguesia “ruas controladas por grupos criminosos, invasões dos domicílios, ocupações, vandalismo, ajuntamentos violentos, assédio, ameaças, medo”.

Perante a descrição de uma onda de violência e do “medo” generalizado entre os moradores da freguesia, o Observador questionou a PSP sobre o aumento da insegurança em Santa Maria Maior. Fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa garante que a PSP está atenta às “preocupações dos cidadãos” e que até tem realizado “uma multiplicidade de operações” na cidade — que têm resultado em detenções e apreensões. Mas também ressalva que a “grande maioria das queixas” que recebe naquele território “não dizem respeito a fenómenos criminais, mas sim a um sentimento de insegurança subjetivo”.

A sessão convocada pela junta liderada pelo socialista Miguel Coelho, e que está agendada para as 18h00 desta quinta-feira no Hotel Mundial, na célebre praça lisboeta do Martim Moniz, vai contar com testemunhos na primeira pessoa de moradores da freguesia que passaram recentemente por estas situações, explicou ao Observador o autarca, que diz mesmo que se está a tornar “insustentável viver no centro de Lisboa“.

“Nós temos tido muitas reclamações, muitas exposições. As pessoas sabem que isto não tem a ver com a Junta de Freguesia, mas recorrem a nós e fazem bem. São reclamações sobre fenómenos que se traduzem em situações de insegurança”, explica o autarca, acrescentando que a junta está “farta de alertar a polícia e as entidades que têm competência nesta matéria, sem praticamente nenhum feedback ou resultados visíveis”.

Por isso, salienta Miguel Coelho, a junta decidiu “colocar isto na opinião pública”, para que “quem pode resolver isto perceba que as pessoas existem mesmo, as vítimas existem, as pessoas que se deparam com estas situações existem”. “É altura de Governo, polícia, Câmara Municipal e o próprio Parlamento tomarem algumas medidas para evitar que isto se prolongue e se torne insustentável viver no centro de Lisboa”, acrescenta o autarca. Mas sem avançar exemplos concretos.

Por seu turno, a câmara de Lisboa, liderada por Carlos Moedas (PSD), diz ao Observador que a segurança tem sido uma das principais prioridades do atual executivo. Além de garantir que está a reforçar a videovigilância na cidade e a atuação da Polícia Municipal, a Câmara Municipal assegura que tem levado a cabo contactos com o Governo para transmitir as reivindicações da autarquia, incluindo o reforço do número de agentes na Polícia Municipal e o reforço da presença da PSP na cidade.