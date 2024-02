“Não se encontram reunidas as condições para a realização da manifestação, na medida em que o direito de manifestação não é absoluto, podendo as autoridades administrativas impedir a realização de manifestações cujo fim ou objeto seja contrário ‘à lei, à moral, aos direitos das pessoas singulares ou coletivas e à ordem e à tranquilidade públicas‘ ou atente contra ‘a honra e a consideração devidas aos órgãos de soberania e às Forças Armadas’.” É esta a linha de argumentação do juiz Nuno Domingues, do Tribunal Administrativo de Lisboa, na decisão sobre o pedido de intimação dos promotores do Grupo 1143, a que o Observador teve acesso. O grupo, liderado por figuras como Mário Machado, quer sair à rua este sábado numa manifestação “contra a islamização da Europa”. A Câmara de Lisboa não autorizou o pedido. E o tribunal deu respaldo a essa posição.

