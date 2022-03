Kharkiv sob ataque russo. A história (e a importância) da segunda maior cidade da Ucrânia e que por uns dias foi tomada por separatistas

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas num ataque de mísseis a Kharkiv, na Ucrânia, esta terça-feira. A cidade que já serviu de balão de ensaio a uma nova Donetsk — há poucos anos, os movimentos pro-russos chegaram a tomar a câmara municipal e a proclamar a República do Povo de Kharkiv — está, por estes dias, debaixo de intenso bombardeamento russo. A informação foi avançada pelo Ministério do Interior do país e o próprio Presidente ucraniana, no seu discurso (à distância) perante o plenário do Parlamento Europeu, descreveu esta manhã como “muito trágica” a ofensiva russa. A segunda maior cidade da Ucrânia, com cerca de 1.5 milhões de habitantes e situada a 40 quilómetros da Rússia, foi atacada por “dois mísseis cruzeiros”. Um deles atingiu “a maior praça do país”.

Chama-se Praça da Liberdade e é a maior do nosso país. Podem imaginar mísseis cruzeiro a atingir esta praça?”, afirmou Volodymyr Zelensky, por videoconferência.

Um dos principais momentos do ataque desta terça-feira aconteceu quando passavam poucos minutos das 8h. Um vídeo divulgado pelo jornal Kyiv Independent mostra o momento em que um edifício do governo na Praça da Independência é atingido com uma peça de artilharia pesada, dando origem a uma enorme bola de fogo. O facto de algumas dezenas de carros civis circularem junto ao edifício não deteve as forças russas de avançar com o ataque — aliás, segundo o The Guardian, o disparo de rocket tinha como objetivo matar o governador regional e os elementos da sua equipa.

⚡️ Russian forces have struck Independence Square in central Kharkiv with a powerful explosion. According to a video of the event, the blast detonated right in front of the headquarters of the Kharkiv Oblast government. Video: Ukraine NOW/Telegram pic.twitter.com/poZjYcjRjD — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

As imagens divulgadas pela agência Reuters, que pode ver no vídeo que se segue, não deixam margem para dúvidas sobre a extensão dos danos provocados pela explosão. As janelas à volta do local do impacto desapareceram e a secção do edifício atingida pelo rocket ficou totalmente destruída por dentro. Volodymyr Zelensky considerou tratar-se de um “ato de terrorismo” por parte das forças russas. “Ninguém vai perdoar. Ninguém vai esquecer”, declarou o líder ucraniano.

Kharkiv, contava o o jornal norte-americano The Washington Post, é conhecida pelos ucranianos pela sua “poesia, arte, comércio, indústria e descoberta científica”. Na sua intervenção no Parlamento Europeu, Zelensky sublinhou tratar-se da “cidade com o maior número de universidades” do país: são cerca de duas dezenas. Esta terça-feira, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia confirmou a morte de um estudante indiano no ataque desta manhã.

With profound sorrow we confirm that an Indian student lost his life in shelling in Kharkiv this morning. The Ministry is in touch with his family. We convey our deepest condolences to the family. — Arindam Bagchi (@MEAIndia) March 1, 2022

Resistência ucraniana numa cidade onde a maioria da população fala russo

De entre as maiores cidades ucranianas, não há nenhuma que esteja tão perto da Rússia como Kharkiv, que tem estado na mira das forças armadas russas desde o primeiro dia da invasão. E nada indica que o foco mude. É possível que os russos esperassem pouca resistência por parte da população, numa região em que o russo é falado pela maioria dos ucranianos e em que a população cruzava, com frequência, a fronteira com a Rússia para fazer negócios ou porque tem familiares do outro lado, lê-se no jornal norte-americano The Washington Post.

A resistência ucraniana, porém, tem-se feito sentir. No sábado, horas antes de um ataque por parte da Rússia, várias pessoas juntaram-se à força de reserva civil e armaram-se para defender a cidade.