Lana Del Rey e The Last Dinner Party: as divas salvaram o segundo dia de Primavera

Aquando da última passagem de Lana Del Rey por Portugal, no Super Bock Super Rock de 2019, escrevíamos que a artista norte-americana era uma mulher que pisava o palco com confiança. Nessa altura, tal como acontecera na noite desta sexta-feira, no Primavera Sound, os bilhetes esgotaram e a euforia era de tal ordem que alguns fãs desmaiavam de emoção. Não sabemos se alguém desmaiou esta noite, mas não temos dúvidas de que houve surtos de taquicardia na multidão. Desde a abertura do recinto que se sentia uma emoção nervosa no ar. Houve quem tivesse acampado às portas do Parque da Cidade para garantir o melhor lugar da noite e outros que vieram de propósito do Chile para a ver. Na plateia, multiplicavam-se cartazes com versos de canções transformados em slogans – Kiss me hard before you go – e bandeiras de todo o tipo com a cara de Lana Del Rey estampada.

Ela, fetiche glamoroso do sonho americano de Jay Gatsby, deu tudo o que tinha a quem cegamente ali se prostrou a seus pés: a sua serenidade apática, a sua expressão inquebrável, metade personagem, metade charme decadente, toda ela voz sem plissar, sem desmanchar a pose. Lana Del Rey é a romantização da mulher perfeita de uma América dos anos 50, uma princesa num palacete art deco, tão embriagada de boémia e excessos quanto sozinha na sua pele, expondo a sua depressão de porcelana em canções pop de índole romântico-trágica.

Entrando com o trinado lamurioso de Recuerdos de Alhambra, de Andrés Segovia, aquela que o El País apelidou de “deusa” há uma semana, em Barcelona, foi de passo calmo, decidido, até à frente de palco, desencadeando gritos sofridos e apaixonados que muito possivelmente foram ouvidos em todos os concelhos limítrofes do Porto. Sorriu longamente, como se fosse a Miss America 2024 e quando se sentiu saciada da ovação, agarrou o microfone e lançou-se a Without You. Pretty cameras, pretty cameras, Am I glamorous, tell me, am I glamorous?, cantou com flashes apontados à cara imaculadamente polida, acompanhada por um coro de vozes que em alguns momento chegaram a silenciar a sua.