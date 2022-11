O amor está sempre a ser oprimido. Mas o amor de uma mulher por um homem, de uma mulher pela sogra, de uma mulher pelos filhos, de uma filha pelo pai, de uma irmã por um irmão, encontra sempre fendas por onde se enfiar. O segundo livro da trilogia de Leïla Slimani sobre a família de Mathilde e Amine, ela francesa da Álsácia e ele marroquino, que neste volume são vinte anos mais velhos e são donos de uma quinta próspera, retrata dois mundos em transformação: Marrocos e a questão da independência; e França a lidar com o Maio de ’68. Os homens estão lá, na história, mas como contraponto. Vejam Como Dançamos é um livro sobre mulheres e as gavetas nas quais o ser e o corpo feminino estão sempre a ser arrumados.

Em O País dos Outros, Mathilde é uma jovem alsaciana que, no final da II Guerra Mundial, se apaixona por um oficial marroquino que combate no exército francês. Casam e Amine decide que vão viver para Marrocos, recuperar uma quinta herdada pelo pai na região de Meknès. Além da dureza da terra, Mathilde terá de lidar com a dureza de uma sociedade conservadora. Já em Vejam Como Dançamos, situamos Mathilde e Amine ainda em Marrocos, vinte anos mais tarde. Os filhos estão já crescidos, Aïcha foi estudar medicina para França e Selim é um adolescente pouco estudioso, muito apegado à tia, atormentada, Selma. Aïcha vai apaixonar-se e casar com Mehdi.

Em entrevista, Leïla Slimani, de 41 anos, fala com tal clareza e espontaneidade sobre os assuntos, como a sexualidade, o envelhecimento, o corpo, o feminismo, o colonialismo, o racismo, que os dota de uma carga indelével. Da mesma forma como, no seu discurso, deambula entre os sujeitos da história e os sujeitos que são ela própria e a sua família, lembrando-nos de que somos todos parte do mesmo pó da História.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.