Liam Payne (1991-2024): a popstar que ainda procurava o caminho certo

Em 2019, numa entrevista dada ao The Guardian, a propósito do lançamento de LP1, único disco a solo além do curto EP First Time, lançado no ano anterior, Liam Payne explicava que a adrenalina que veio com a explosão de fama dos One Direction foi um dos fatores que potenciou a sua aproximação ao álcool e às drogas. “Fazes um espectáculo para uns quantos milhares de pessoas, depois ficas preso sozinho num país onde não podes ir a lado nenhum – que mais podes fazer? O minibar está sempre ali”, confessou na entrevista ao jornal britânico.

Os problemas com o álcool, porém, não terminaram com a separação da banda. Em julho de 2023 revelou que tinha realizado um programa de reabilitação de cem dias, segundo escreveu a Rolling Stone. Uma das razões que o levaram a fazer tratamento foi a cascata de reações negativas que surgiu depois de uma polémica entrevista dada no podcast Impaulsive de Logan Paul, na qual Liam deixou várias críticas aos ex-companheiros de banda.

A pressão da fama e da exposição pública, assim como os problemas de solidão, tiveram grande impacto na saúde mental de Payne, como o próprio confessou, no mesmo ano, numa conversa transmitida pela Sky One, com Ant Middleton. “Frequentemente pensas: quando vai isto acabar?”, explicou. “Isso já quase me matou algumas vezes.”

O rapaz maduro dos One Direction

Liam Payne nasceu a 29 de agosto de 1993. No New Cross Hospital, em Wolverhampton. O mais novo de três irmãos, nasceu prematuro e teve vários problemas de saúde na infância. No livro Dare to Dream – Life as One Direction, citado pela Digital Spy em 2011, Payne explicou que aos quatro anos, depois de anos a fazer exames, descobriram que um dos seus rins não funcionava. “Ainda tenho ambos os rins, mas um não funciona, portanto tenho de ter cuidado e não beber de mais, mesmo água, e tenho de me manter o mais saudável possível.” No entanto, em 2023, Payne foi internado duas vezes devido a alegados problemas renais, o que o levou a cancelar vários concertos no México e na América do Sul.

Desde cedo achou que talvez tivesse “possibilidade de conseguir” um futuro no mundo do espetáculo, como chegou a dizer ao The Guardian. Por isso, teve “um estilo de vida diferente dos 14 aos 16 anos”, por estar tão focado na aposta de uma carreira no mundo artístico.