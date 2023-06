Na passada quinta-feira, este vosso amigo foi ao autoproclamado “maior santódromo da capital” (na verdade, neste aspeto, a organização até foi humilde, uma vez que muito provavelmente o Santos no Tejo será o maior santódromo do mundo, mas continuando). A Doca da Marinha gerava expectativas elevadas: prometia oferecer ali não só “o melhor spot para brindar aos santos” e o “river spot mais social de Lisboa”, como também uma “versão gourmet” das festas da capital, a duzentos metros de Alfama, o sítio onde tudo começou. Goste-se ou não do conceito, é inegável que a descrição dificilmente poderia ser mais acertada.

Decididos a descobrir o que por ali vai acontecer durante o mês de junho, entrámos no recinto por volta das 18h e, com o espaço ainda praticamente deserto, fomos entrevistar o Francisco Mello e Castro, uma das metades da organização do evento, que nos explicou que o Santos no Tejo era o evento perfeito para quem, adorando os santos, não ama o caos, tendo aqui um espaço amplo, junto ao rio, com organização, segurança, conforto e, o que não é de todo irrelevante, casas-de-banho de uma limpeza e sofisticação que quem dera a muitos. Naturalmente, fico curioso para saber o que sobra das festas populares se extrairmos o caos, o desconforto e a ausência de condições sanitárias. O Francisco vem então em meu auxílio: sobra o cheiro a sardinhas assadas, as bandeirinhas e, claro, o bailarico. Agradecido pela explicação, dirijo-me à tenda VIP, onde tenho o prazer de beber uma cerveja sem esperar em filas ao mesmo tempo que vejo, lá em baixo, plebeus ao sol.

Daí, desço para o enorme relvado da Doca da Marinha, onde passeio por entre as bancas de restauração. Talvez seja aselhice misturada com uma constipação que teima em não passar, mas a verdade é que não vejo bandeirinhas nem sinto qualquer cheiro a sardinhas assadas. Vejo, no entanto, bancas de açaí e de ninjabuns, além de um stand da Hyundai — que, como vim a pé desde a Penha de França, talvez venha a dar jeito.

