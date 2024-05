Livre assume desejo de integrar governo. "Estamos a quebrar um tabu"

“Livre tem de se preparar para governar”

O Livre teria condições para crescer agora, se houvesse eleições? Seria um momento desejável para o partido?

É irónico, de certa forma, porque o Livre cresceu em todos esses ciclos políticos que terminaram precocemente. Claro que as atenções, e também por razões que eu não discuto, estão muito viradas para o crescimento da extrema-direita, que foi dramático. Mas, na verdade, quando a legislatura de 2019 terminou precocemente o Livre regressou ao Parlamento. Na legislatura seguinte conquista um grupo parlamentar e, portanto, beneficiou. E acho que se fôssemos para eleições antecipadas beneficiaríamos também. Agora, vamos olhar isto do ponto de vista do país e não do ponto de vista do Livre. Para o país não é bom. Se passarmos de ciclos políticos normais para mini-ciclos políticos e depois para micro-ciclos políticos de um ano, quatro, seis meses, evidentemente isso vai gerar uma situação de desânimo entre as pessoas, de frustração, de desorientação, que pode beneficiar atores bem mais oportunistas e bem mais malévolos da política, e não queremos que isso aconteça.

Referiu que o Livre deve estar preparado para governar com as forças progressistas. Normalmente, quando um partido cresce e depois assume logo que quer governar não corre bem. Não está a dar passos maiores do que a perna?

Não, porque não estou a dizer que quero governar. Estou a dizer que o Livre tem de se preparar para isso e quero ser completamente honesto com toda a gente em relação a isso: é um processo. Se houvesse eleições antecipadas daqui a um ano e se o ciclo político mudasse e houvesse uma maioria progressista, plural – não acredito que fosse uma maioria absoluta do PS – o Livre já teria de, nesse ano, ter conseguido enraizar-se, falar com a sociedade civil, com os académicos, com os especialistas, com os técnicos, com as pessoas que estão no terreno, com as associações locais, para conseguir ter a capacidade de ação executiva, que é diferente daquilo que a gente faz agora, a ação legislativa. E, portanto, quanto mais tempo nós tivermos para nos prepararmos, de certa forma, melhor. Agora, olhando para a maneira como o país está e sendo nós progressistas e ecologistas e querendo virar o ciclo político, tenho noção de que estamos a quebrar um tabu e que aquilo que estamos a dizer é extremamente audaz e ambicioso. Quero ser transparente com as pessoas: o Livre tem que se preparar.

Mas o que é que retira, por exemplo, da mensagem do Bloco de Esquerda, que em tempos também chegou a afirmar que tinha essa ambição de poder entrar num governo?

O Bloco de Esquerda falará por si, mas o Livre vem de uma tradição de uma família política europeia, que é o Partido Verde Europeu, que sempre acreditou que, através das instituições, conseguimos fazer as mudanças necessárias para reformular a maneira como vivemos. Isso pode ser numa junta de freguesia, numa Câmara Municipal, numa região ou a nível nacional. Nunca tivemos esse ADN de partido de protesto, sempre fomos um partido de projeto e de proposta. E o que é natural quando se é um partido de projeto e de proposta é escrever as propostas aprovadas e implementadas.

O Livre tem menos pruridos do que o resto da esquerda em comprometer-se com a governação?

Nós nascemos com esse dilema resolvido, não é? É um dos dilemas com os quais nós nascemos já resolvidos. Um deles é o da convergência à esquerda. O que é natural era um tabu, e isto também é um pouco um tabu à esquerda do PS. Sempre foi, não é? Nós não temos uma esquerda do PS que se tenha abalançado a governar mais do que ao nível municipal. Mas também digo que o Livre, para que esteja preparado e depois não aconteça o que acabaram de me dizer, que é correr mal, tem que se preparar muito bem e isso é um caminho.

Portanto, quer que o Livre seja o primeiro partido à esquerda do PS que quebra o tabu da governação?

Sim, mas quero antes disso dizer que isto é um caminho que temos que fazer. Não estamos preparados de um dia para o outro. E isso significa conseguir fazer crescer em escala este partido, e é uma missão ainda mais complexa do que ter trazido este partido dos seus inícios até onde estamos hoje. Assumimos com toda a transparência, foi um caminho que teve vicissitudes, teve avanços e recuos. O que queremos agora, e isso é absolutamente necessário que o Livre mostre, é que não somos um partido de dar um passo à frente e dois atrás.

Agora vamos dar vários passos à frente, mas havia pastas que fizesse sentido o Livre assumir? Ambiente, por exemplo?

Isso é de facto dar muitos passos à frente. Há pastas e há áreas políticas que posso dizer que nos apaixonam e sim, nas quais temos quadros preparados que sabem muito do assunto. Na Ecologia é absolutamente claro, é um debate que está muito para lá até de outros partidos que se dizem ambientalistas. É um debate muito baseado nos factos fundamentais, muito baseado na ciência. É um debate profundo porque, como dizia aqui o Jorge Pinto, não é só o debate ecológico do “tenha cuidado com a torneira aberta enquanto lava os dentes”. Como dizia o Carlos Teixeira, é um debate que não se fixa só na transição energética para combater as alterações climáticas, mas também percebe que estamos a perder muita biodiversidade e que é preciso restaurar a natureza e, portanto, claro, nessa área parece-me evidente que o Livre tem uma preparação até comparativa com o resto da base de conhecimento no partido que é muito grande. Na área dos direitos humanos, na área dos assuntos europeus, na área da educação e do ensino superior e da investigação, porque temos muitos investigadores; também na área do trabalho com a semana de quatro dias, com as questões da parentalidade, que a Isabel Mendes Lopes tem trabalhado muito; nos direitos com o Paulo Muacho… vamos fazendo o nosso caminho. Mas, mesmo juntando estas áreas todas, isso não faz uma governação de um país: faz uma participação numa governação progressista e ecológica onde estejam também outros partidos.