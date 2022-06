Livros, colibris, desenhos e mobiliário. De que é feito o património da Universidade do Porto?

O património da UP começou a ser desenhado bem antes da sua fundação, em março de 1911, mais precisamente no início da década de 60 com a criação da Aula de Náutica, no Campo dos Mártires da Pátria. “Naquela época, os produtores de vinho do Porto precisavam de oficiais que soubessem navegar, então pagavam e financiavam o curso de náutica a quem quisesse aprender. Mais tarde, foram criadas aulas de debuxo e desenho porque era necessário quem soubesse fazer mapas. O nosso espólio começa nesta altura e através da relação entre a academia, docentes e investigadores, com a própria sociedade, a marinha e o comércio”, sublinha a vice-reitora.

Hoje, o património da universidade é maioritariamente português, está dividido por várias moradas, em núcleos museológicos nas várias faculdades, e só alguns espaços contam com equipas próprias de curadores e investigadores e uma porta aberta ao público.

Uma câmara de anoxia para desinfestação de objetos e uma tina para lavar livros antigos

Num dos pisos do Museu da História Natural e da Ciência, junto ao jardim da Cordoaria, espaço de investigação onde estão doações e depósitos nas áreas da etnografia, arqueologia, zoologia, mineralogia e botânica, está o gabinete dedicado à conservação e ao restauro. Aqui os curadores e investigadores ocupam secretárias com computadores, já os técnicos operam debaixo de grandes focos de luz, luvas nas mãos e batas brancas vestidas. Uma delas é Joana Ricardo, técnica de conservação e restauro há 15 anos, que de pé junto a uma bancada restaura algumas peças coloridas da coleção com mais de 700 peças de olaria e figurado de Barcelos doada recentemente à universidade pelos arquitetos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez.

“Seguimos um protocolo já definido, começamos por fazer um diagnóstico a cada peça individualmente a olho nu, verificando a técnica ou os materiais com os quais o artista trabalhou, é muito importante conhecer a raiz de cada objeto, e depois identificar as suas patologias, como destacamento do vidrado, da cor ou oxidações”, começa por explicar a especialista ao Observador.

Após alguns minutos de observação, Joana fotografa a peça e regista todas características originais numa base de dados no computador. Em seguida, é hora de colocar as mãos na massa, mas sem a intenção de alterar nada. “Estamos a falar de artigos históricos que serão expostos, não pretendemos transformar a peça e mostrá-la como nova, temos limites, atuamos mais na preservação e na higienização, não introduzimos materiais que não sejam compatíveis com os originais.”