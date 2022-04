Como localizar inimigos com um smartphone. Pela primeira vez na História, os telemóveis são uma arma de guerra

Aplicações como Telegram e Diia foram essenciais nos primeiros dias da guerra. Diia foi criada pelo governo ucraniano em 2020 e entretanto modificada para acomodar as necessidades da guerra. Inclui agora listas de empregos remotos para ucranianos desempregados ou aulas de matemática para crianças afastadas das escolas, mas permite também que civis partilhem a localização de militares russos ou dicas sobre “pessoas suspeitas”, segundo o The Washington Post.

Mstylav Banik, diretor no Ministério da Transformação Digital que criou a Diia, explicou ao Financial Times como os relatos das posições inimigas eram comuns antes de as forças russas destruírem as torres de comunicação — representaram até “um papel muito importante” na defesa de Kiev, bem como uma “nova realidade da guerra”. Pessoas retidas em território ocupado usavam os chats com a mesma função e, para garantir que as informações eram fiáveis, equipas específicas filtravam os relatórios antes de estes serem passados aos militares ucranianos.

The Ministry of Digital Transformation of #Ukraine has launched an app with air alert notifications. The app is already available in #Google Play Market or AppStore. pic.twitter.com/D1gGrJGKms — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

Os constantes bombardeamentos russos viraram os ucranianos para a tecnologia — a aplicação Air Alarm, que alerta sobre ataques aéreos próximos, chegou a ser a app com mais downloads na Ucrânia nas primeiras semanas do conflito, de acordo com a Quartz. A app Air Alert foi criada num só dia após o início da guerra por uma das maiores empresas de tencologia da Ucrânia. Também a app Starlink, um serviço de banda larga operado pela SpaceX de Elon Musk, tornou-se bastante popular.