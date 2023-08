Eram três da manhã quando os soldados se dirigiram ao palácio presidencial. A cidade de Niamey estava em silêncio e o Presidente, Mohamed Bazoum, dormia dentro do palácio, onde há gazelas espalhadas pelos jardins. Não foi difícil para os homens armados tomarem conta do edifício — embora o Presidente tenha conseguido fechar-se numa sala de pânico, de onde telefonou aos conselheiros para dar conta do golpe de Estado em curso.

Pouco depois, na televisão, o auto-proclamado Conselho Nacional pela Salvaguarda da Pátria (CNSP) anunciava que derrubara o governo e tomara o poder. O major-coronel Amadou Abradamane citou o deteriorar da “situação de segurança e a economia pobre” como razões para o golpe de Estado.

