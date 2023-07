A ideia era chamar os partidos para ouvir o que pensam do quente ano político que passou. Mas Marcelo Rebelo de Sousa fez mais do que isso: vestiu o fato de analista político e, junto dos partidos mais pequenos do Parlamento (os maiores serão ouvidos só na segunda-feira), explicou o que ele próprio pensa do momento político atual e dos riscos que traz para o futuro. O Presidente mostrou-se preocupado, sobretudo com os (des)equilíbrios do regime político — com a hipótese de um Governo PSD/Chega na cabeça mas também com a sua própria sucessão a ocupar-lhe o pensamento.

Foi, assim, uma série de reuniões (com Livre, PAN, Bloco de Esquerda e PCP) para falar do primeiro ano de maioria absoluta de António Costa, mas com o ano de 2026 em vista. É para esse ano que a sucessão de Marcelo está marcada, e será também para esse ano que, se o ciclo político prosseguir como é suposto, ficarão as próximas eleições legislativas — umas eleições cujos hipotéticos resultados preocupam o Presidente da República.

Apesar de ter sido o próprio Marcelo o responsável por agitar vezes sem conta o fantasma de umas eleições antecipadas, é o Presidente que transmite aos partidos a sensação de que não é seu desejo de avançar para esse cenário, que publicamente tem dito que seria uma “má notícia”. Primeiro motivo: a possibilidade de uma aliança entre PSD e Chega para chegar ao poder, uma hipótese que Luís Montenegro tem sido mais assertivo a afastar, mas que não rejeita liminarmente — nem, aparentemente, de forma suficientemente clara para deixar Marcelo descansado.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.