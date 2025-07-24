Mariana Vieira da Silva: "PS só deve conversar com Governo depois de ver o Orçamento"

E de que forma é que o PS se deve envolver nessa negociação? Porque José Luís Carneiro já disse que basta que a proposta respeite os valores do Partido Socialista, no SNS, Segurança Social e Escola Pública. Isso é suficiente ou é preciso saber mais do que isto para definir a posição do PS no Orçamento do Estado?

Neste momento o PS deve ser muito claro sobre só conversar depois de ver o Orçamento. Por vários motivos, também políticos, porque na verdade nós teremos um orçamento a ser entregue no último dia de uma campanha eleitoral, com tudo o que isso pode significar. Mas aquilo que aconteceu há um ano, que é uma tentativa de negociar previamente o Orçamento, o que foi negativo para o país, foi muito negativo para o PS. E, portanto, as negociações podem e devem ser feitas em sede de especialidade, porque é esse o quadro político em que vivemos. Não existe nenhum acordo de incidência parlamentar, não há nenhuma necessidade de fazer isso. O PSD fez uma opção que me parece positiva, que é ter excluído do debate orçamental alguns temas onde sabe que é difícil um acordo com o Partido Socialista. Defendi que o fizessem há um ano e, portanto, não posso não dizer que acho que é uma boa escolha. Temos que deixar de olhar para o Orçamento como o único lugar de aprovação de políticas públicas, até para baixar a intensidade com que os orçamentos acabam por ser vistos quase como moções de censura. Do ponto de vista político, se o Governo decidir, como me parece pelas notícias de hoje, ainda que ainda muito breves, que vai discutir toda a agenda laboral, revogando tudo o que foi aprovado por anteriores governos do PS – apesar do sucesso dessas políticas no aumento de salários, na redução da precariedade, no aumento do emprego e na redução do desemprego –, se decidir que a linha com a direita mais extrema em matérias como a educação para a cidadania, a imigração, a lei da nacionalidade, de repente serve o PS apenas para quando chega o momento de aprovar o orçamento poder participar politicamente?

O Governo já escolheu o Chega como parceiro preferencial?

A sensação que tenho neste momento é essa. E não apenas nas decisões em concreto, mas muito no discurso. Quando olhamos para aquilo que foi feito em matéria de educação para a cidadania, por exemplo, nós não vemos um recuo de dois ou três anos. Aliás, tal como aconteceu na lei da imigração, nós vemos colocar em causa coisas estabelecidas e aprovadas há mais de uma década, há duas décadas, há três décadas, conforme o caso. E, portanto, isso significa uma viragem na nossa sociedade muito alinhada com o discurso que outros protagonistas políticos têm feito e que naturalmente tem que ter consequências. Nós não vivemos num mundo onde depois só existimos entre 10 de outubro e 28 de novembro.

Mas ainda acredita que há aqui espaço para dar uma outra oportunidade ao Governo? Porque, ao mesmo tempo que está a dizer que o PS deve começar a dar sinais, também diz que uma preferência do Governo.Não era importante, por exemplo, chumbar já o próximo Orçamento do Estado para dar esse sinal de que o PS tem de se distanciar e fazer oposição?

Para mim o PS tem sempre de fazer oposição. Fazer oposição em modo de ser alternativa. De, em cada momento que há uma proposta política da qual o PS discorda, ter uma proposta alternativa. Fazê-lo em todos os momentos em que discutimos política. É isso que temos de nos preparar para fazer quando discordamos, naturalmente quando concordamos não é por mania que nos vamos opor. Nós vivemos num tempo político distinto daquele que vivíamos há um ano. É preciso termos consciência de que os portugueses disseram várias coisas nas eleições, mas uma das que disseram é que se continuarmos neste registo dos ciclos muito curtos, continuará a ser beneficiado o partido Chega, a extrema-direita. Portanto, eu acho que o Chega já deve evitar esta sensação de que em cada orçamento se decide a duração de um ciclo político. Não deve ser assim.

Mas votar contra pode não querer dizer nada, porque o Orçamento já pode estar viabilizado, não é?

Mas se começarmos a dizer que vamos chumbar, tendo em conta o grande ganhador dos ciclos curtos, não é preciso ser muito inteligente para perceber o que é que pode haver tendência… O PS não fecha a porta a essa negociação. Isso foi claríssimo naquilo que disse o secretário-geral. Aquilo que eu digo é que nós não nos podemos colocar na situação de que não somos incluídos em nenhum debate e depois somos chamados apenas num momento do ano. É só isso que me parece, e às vezes parece ser essa a vontade de Luís Montenegro.

Mas não entrar de todo também podem ser confundidos com um partido de protesto, não é? Se o Chega chumbar um OE, o PS pode voltar a ganhar força negocial.

E Luís Montenegro tem que tirar conclusões sobre as opções que tem feito também, já agora.

“Não há política de Saúde neste Governo”

Pedro Nuno Santos pediu a demissão da ministra da Saúde em fevereiro, José Luís Carneiro não tem feito o mesmo. Esta semana, quando fez declarações sobre o relatório da IGAS e a greve do INEM, recuperou essa posição do PS em fevereiro. Carneiro deve manter o que o PS dizia nessa altura e pedir a demissão da ministra?

Parece que é insustentável neste momento essa continuidade. O primeiro-ministro quando nomeia neste seu segundo governo a ministra da Saúde está a ser muito claro quanto à sua posição. E também na dimensão em que tudo o que neste momento acontece no setor da saúde em Portugal tem um único responsável, que é Luís Montenegro. Eu acho que nós não devemos perder muito tempo, nem muita energia com o pedido de demissão da ministra da Saúde por uma razão que talvez seja dura de dizer e especialmente de ouvir, mas que é verdade, neste momento a ministra da Saúde não existe. Não existe politicamente, não é capaz de apresentar uma proposta política, sempre que aparece na televisão está a defender-se de algum relatório da IGAS. E porquê que isto acontece? Acontece porque ao fim de um ano a responsabilizar todos os serviços do Ministério da Saúde sobre tudo o que aconteceu, perdeu a confiança do meio em que se move, que é muito difícil, e não tem a capacidade política de apresentar as reformas e as melhorias que o SNS precisa. Para mim neste momento isso é evidente. Há quanto tempo é que nenhum português ouve a ministra da Saúde falar propositivamente de algo que vai fazer? É sempre a defender-se, é sempre em declarações a dizer que lamenta qualquer coisa sem direito a perguntas de jornalistas.

Mas isso não é transversal a todos os ministros da Saúde? Porque os problemas têm-se acumulado ao longo dos anos e estão quase sempre à defesa.

Eu não me lembro do último período em que estivemos tanto tempo sem que a ministra da Saúde conseguisse afirmar uma solução para o Ministério da Saúde, em nenhuma área. Se fizerem um pouco de esforço de voltar atrás, a ministra da Saúde evita ir ao Parlamento com todos os instrumentos possíveis e imaginários. Nunca falou em nenhum debate no plenário daqueles com o Governo inteiro. Não tem nenhuma capacidade de propor, de responder, nem sequer já de nomear, porque continuam pessoas nomeadas em substituição, não porque a ministra queira, mas porque não está a ser capaz de substituir. E mesmo, pensando eu, que o Governo encontrou uma das responsáveis por muito do que aconteceu neste país no setor da saúde, que foi a secretaria de Estado que entretanto deixou de o ser, vai nomeá-la para Presidente do Metro de Lisboa. E toda esta sensação de que não há consequências é fatal para um ministro. Se isto significa que a ministra se devia demitir, provavelmente significa, mas já não é isso que está em causa. Neste momento, não há política de saúde neste Governo.

[É sábado. No lobby de um hotel de Albufeira um assassino misterioso espera junto ao bar por um convidado especial: representa a Organização para a Libertação da Palestina. Quando o vê entrar, o terrorista dispara quatro tiros e foge. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]

Educação Sexual? “Governo parecia o Diácono Remédios”

Também foi uma semana marcada pela a questão da educação sexual e a disciplina de cidadania, porque foi conhecida a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania deste Governo com a ausência de matérias em educação sexual. A oposição e o PS falaram em retrocesso, mas o Governo diz que é falso que deixe de fazer parte das aprendizagens essenciais. Fica resolvido o assunto com as novas declarações do ministro da Educação?

Tenho uma mania, que talvez seja muito antiquada, mas é ir ler os documentos quando eles são publicados. E quando um documento não tem qualquer referência a um assunto, e foi praticamente o único assunto que foi totalmente retirado desse documento, tenho que retirar conclusões sobre isso. O ministro vem agora dizer que uma parte daqueles conteúdos pode ser coberta, como aliás já era, em algumas disciplinas. Mas então, e os outros? Vamos alterar o programa de Biologia? Vamos dizer ao professor de Biologia que já tem um programa extenso, com o qual lida com dificuldade, que vai acrescentar? Onde é que isso está escrito? E, portanto, eu acho que o ministro da Educação ontem iniciou um processo de recuo naquela matéria. E se ouvir as minhas declarações, porque falei em nome do PS, foi precisamente isso a que apelei. Mas fazer fez uma folhinha, que circulou pelos jornalistas, a explicar que estava lá, naquele documento, a educação sexual, e depois dizia em que frases, e eram sempre frases sobre bem-estar, comportamentos, evitar comportamentos de risco… parecia quase aquela personagem do Herman José, o Diácono de Remédios… apagou todas as palavras que podiam ser vagamente associadas ou criticadas nem digo pelos sectores mais conservadores, porque os setores mais conservadores estavam pacificados com a educação sexual na escola, são mesmo os setores mais radicais e não os setores mais conservadores a quem o Governo tentou agradar.