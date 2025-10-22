Mário Amorim Lopes: "Linhas vermelhas nas autarquias são definidas a ideias, não a partidos"

Numa entrevista gravada a poucas horas de ser escolhido como novo líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes não é tão taxativo no que toca à composição de executivos camarários. O também vice-presidente dos liberais diz que as linhas vermelhas “devem ser com políticos e não propriamente com os partidos”, dando autonomia aos eleitos para escolherem se aceitam ou não pelouros em executivos com o Chega mas avisando que a IL não recebeu votos para “virar as costas” aos eleitores.

Em entrevista ao Sofá do Parlamento, no Observador, Mário Amorim Lopes, que é também vice-presidente de Mariana Leitão na Iniciativa Liberal, admite que a viabilização da lei que proíbe a utilização de burqas exige “a um liberal” uma reflexão aprofundada, admitindo que a proposta do Chega precisa de ser trabalhada para ganhar robustez.

A olhar para as presidenciais, coloca as fichas em Cotrim Figueiredo e olha para os números das sondagens numa linha de crescimento que podem conduzir o ex-presidente liberal a uma segunda volta. Já no que toca à discussão do Orçamento do Estado, que arranca esta semana no Parlamento, segue a bitola da líder. Se a proposta inicial não tiver grandes mudanças, a viabilização seria “um favor ao PSD e um desfavor ao país”, preparando-se para rejeitar o documento proposto pelo Governo de Luís Montenegro.

[Ouça aqui o Sofá do Parlamento com Mário Amorim Lopes]

A presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, fez um balanço muito positivo das eleições autárquicas mas o antigo presidente, Carlos Guimarães Pinto, diz que não foi um bom resultado. A Iniciativa Liberal estabeleceu objetivos baixos para também não defraudar expectativas?

Não definimos objetivos baixos. O nosso objetivo era triplicar a implantação autárquica e a verdade é que o conseguimos fazer. Conseguimos também, em alguns locais, Castelo Branco, Braga, eleger vereadores diretamente, sem ser necessário qualquer tipo de coligações. A propósito, quando se fala muito de termos ido coligados com o PSD, acho que seria importante também marcar que há muitos concelhos de Portugal onde o PSD não teria ganhado o executivo se não fosse graças à Iniciativa Liberal. Geralmente é apresentado num outro ângulo mas o reverso é totalmente verdade. Isso responde também à questão sobre a diferente visão que a Mariana ou o Carlos têm. São ambas possíveis, ou seja, tendo em conta o resultado de 2021, temos um aumento expressivo da nossa presença autárquica. Eu e toda a Iniciativa Liberal somos muito ambiciosos para o nosso partido.

Mas o facto de avançar com a coligação com o PSD em Lisboa, no fundo, não é assumir o erro cometido há quatro anos, em que a Iniciativa Liberal foi sozinha?

Não, as circunstâncias, creio que são diferentes. Carlos de Moedas teve quatro anos em que mostrou algum do seu trabalho e das ideias que tem para a cidade e, mais do que isso, percebeu-se que estava bloqueado. O que se coordenou desta vez foi um projeto comum com as nossas ideias, os nossos vereadores e com uma presença muito sólida da Iniciativa Liberal no executivo de Lisboa. Vamos ter oportunidade para deixar uma marca e seremos, e deveremos ser julgados e responsabilizados por isso, daqui a quatro anos. Nas várias cidades em que temos presença, no Porto, em Sintra, numa série delas, será possível as pessoas olharem e verem a marca da IL.

Estamos numa fase de construção dos executivos. Em todas as autarquias em que o PSD distribua responsabilidades pelo Chega, a Iniciativa Liberal deve saltar fora e não aceitar pelouros?

O que é necessário definir são linhas vermelhas às propostas não é propriamente aos partidos. Quanto ao Chega, está na hora de reconhecer que uma quantidade muito considerável de pessoas votou no partido e que democraticamente é um partido tão válido como qualquer outro. Politicamente, ideologicamente, temos grandes reservas em relação ao Chega, como temos em relação ao PCP, ao Bloco de Esquerda, mas no final do dia as Câmaras não podem ficar ingovernáveis. Os portugueses votaram como votaram, temos agora, com essas regras de jogo, de fazer a política com o que existe. O que temos de definir são, sobretudo, linhas vermelhas do ponto de vista da atuação política, de ideias e de projetos.

Vamos imaginar o caso de Lisboa. Se houver uma oferta de um pelouro a Bruno Mascarenhas, a Iniciativa Liberal fica ou sai?

Não me vou comprometer pelos vários concelhos. Não fui eleito vereador. Os eleitos, sim, têm a legitimidade para decidir. Agora, o caminho, que me parece razoável é que se definam linhas programáticas, aquilo que para a IL é inaceitável. Fizemos junto dos nossos parceiros, do PSD e do CDS ou até com o PAN em Sintra, definimos linhas claras do que queríamos que fosse feito e do que não era aceitável. É nesse pressuposto que os diferentes vereadores trabalharão.

Sendo sempre mais confortável não atribuir pelouros e ir negociando caso a caso?

Essa, uma vez mais, é uma decisão que não é minha. A nossa posição de princípio e negocial foi definida nos programas eleitorais autárquicos e está lá bem definida. É sobre isso que iremos reger-nos e não sobre a presença de A, B ou C que possam fazer parte de um executivo em que a IL vira costas e abandona. As pessoas votaram na IL na convicção de que estaremos à altura e, por isso, trabalharemos com todos em prol da cidade, seja ela qual for.

E acha que o partido vai conseguir conquistar uma autarquia nas próximas eleições, daqui a quatro anos?

Estamos a trabalhar para isso. A implantação autárquica é um trabalho moroso. É preciso estar no terreno e a IL sendo um partido recente e tendo mais critério a aceitar os candidatos e a formar listas do que outros partidos também recentes, é, de facto, um trabalho mais moroso. Mesmo em distritos onde tivemos bons resultados nas legislativas, em alguns concelhos desses distritos não conseguimos ser eleitos. Os nossos autarcas vão fazer um excelente trabalho e tenho a certeza que as pessoas vão reconhecer esse trabalho e perceber que a Iniciativa Liberal, em termos executivos, no poder local, tem boas ideias e bons projetos para as cidades e isso, certamente, vai posicionar-nos bem para podermos ganhar uma Câmara Municipal.