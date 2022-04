Mário Mourão, o sindicalista do PS e quadro do BES habituado a guerras internas (e que vai liderar a UGT)

Os dados mais recentes do SBN mostram essa perda de associados ao longo dos anos. O relatório e contas de 2020 revela que, entre 2014 e esse ano, o sindicato perdeu 2.073 associados (1.751 ativos e 322 reformados), para um total de 12.035 bancários. Em quotizações, angariou em 2020 mais de 2,3 milhões de euros (2.321.628 euros) — é o segundo maior contribuinte da UGT, depois do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas —, o que dá uma média de 192,91 euros por associado. Em 2014, os valores estavam respetivamente em 2.690.877 euros, numa média de 190,73 euros.

Carlos Silva e Mário Mourão participaram também, como presidentes do SBC e SBN, respetivamente, nas negociações para a criação de um único sindicato nacional que agregasse todas as estruturas representantes dos trabalhadores “verticais” — o do Norte, do Centro e do Sul e ilhas —, e outros dois sindicatos dos seguros, um acordo que seria “histórico”, apelida um dos envolvidos no processo. A mesma fonte atribui a Mário Mourão a não concretização dessa união. “Há muitos anos que se diz que o sindicalismo precisa de ser reinventado, mas a verdade é que quando se vai dar passos nesse sentido, há pessoas que saltam foram. Foi o caso de Mário Mourão”, critica.

A ideia era agregar sindicatos para fazer face à redução do número de trabalhadores que a banca enfrenta, numa lógica de “mais vale um sindicato forte do que vários sindicatos pequenos”. “A única maneira de os sindicatos terem alguma força é juntarem-se, não manterem-se divididos”, refere um dos envolvidos, que acredita que houve resistência para essa união por “interesses” de alguns dirigentes.

“Juntar sindicatos levaria à perda do número de sindicalistas porque também há uma diminuição do número de sindicalizados. A direção seria menor, haveria menos diretores. Quem tomou esta decisão sabia que tinha de fazer isto com desprendimento pelo poder, porque mais tarde ou mais cedo haveria de chegar a altura de sair”, indica. A união foi a votos nos sindicatos e só os bancários do Norte a chumbaram, com 95% dos votos. Mas a mesma fonte que participou nas negociações acredita que a forma como a direção do SBN conduziu o referende foi feita para tender à votação desfavorável. Até a localização da sede em Lisboa e não no Porto foi usada como argumento para convencer os indecisos. “Tudo isto acabou por agravar a partição do sindicalismo na banca”, conclui.

Sindicatos irmãos de costas voltadas

São várias as declarações públicas que dão conta da discordância em relação à união dos sindicatos dos bancários. Num artigo publicado na revista da Febase (Federação do Setor Financeiro, que inclui o SBN), em vésperas do referendo, em novembro de 2018, a direção do sindicato, liderada por Mário Mourão, alertava que a criação de uma estrutura única “só pode justificar-se com razões sólidas e claras para todos os associados e que suplantem as da continuidade e revitalização do SBN”. “(…) Do que se trata é verdadeiramente da extinção ou não do sindicato, e, no caso do sim, da integração (do património e dos associados que optem por isso) num NS [Novo Sindicato Nacional], com sede em Lisboa.”

“É enganador e incompreensível confundir esta única e grave questão, com uma pergunta sobre o alargamento territorial do sindicato e/ou a possibilidade de admitir nele outros trabalhadores! Não foi isto que se previu nem justificava anos de reuniões, de reflexões e conclusões!”, lê-se. Por isso, a direção sugeriu que o boletim de voto contivesse “com clareza a alternativa NÃO ou SIM à extinção do SBN, com a consequente manutenção deste ou, no caso do sim, o seu desaparecimento definitivo e integração no NS a criar”.

Segundo noticiou a Lusa em 2018, o problema apontado por dirigentes e sócios do SBN era que, tendo o sindicato as suas finanças equilibradas, a fusão só iria beneficiar as estruturas sindicais que estavam a passar por dificuldades. Aliás, no mesmo artigo na revista da Febase, a direção do SBN dizia querer conhecer a situação financeira de cada um dos sindicatos que seriam fundidos, sendo necessária uma “auditoria a todos os parceiros”, o que não aconteceu.

Embora fosse favorável a uma união dos sindicatos, Carlos Silva recusa atribuir culpas ao fracasso da ideia e aponta como justificação a diversidade de opiniões dentro do SBN. “As direções não são feitas por um homem ou uma mulher. São cinco sindicatos com cinco presidentes que, dentro e à sua volta, têm umas dezenas, para não dizer centenas de opiniões, que têm de ser ouvidas. Não se constrói nada se não for num clima de unidade e essa unidade não existiu durante algum tempo. Aqui não há que atribuir culpas a ninguém”, responde.

Mourão também recusa que a resistência tenha sido só da sua parte. “Cada um dos sindicatos fizeram um referendo aos sócios. Eu tenho de ouvir os órgãos do sindicato e no Norte 95% dos associados disseram que não. E eu nunca iria contra uma decisão soberana dos associados.” Mas porque não concordou o sindicato com a ideia da união? Mário Mourão não se alonga. Diz que “havia situações que não estavam claras” e admite que “o processo não foi conduzido da melhor forma”.

“A certa altura, os dirigentes achavam que não era o momento de fazer um sindicato único. Os associados, por uma larga maioria, disseram não à fusão e nós limitámo-nos a acatar.” O não ganhou e, nessa sequência, o SBN até tornou o seu âmbito nacional — passando a chamar-se Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal.

A ideia acabaria por cair por terra e deixar animosidades dentro da UGT, que se mantêm até hoje. “Muitos reconheciam que o projeto era vantajoso, tornava o sindicalismo e a UGT mais fortes, em vez de andarmos ali a disputar terreno uns aos outros. Estaríamos todos orientados no mesmo sentido porque alguns sindicatos da UGT são hoje concorrentes entre si”, diz uma fonte envolvida no processo.

Uma certa fação também não terá perdoado a Mourão o que diz ser uma “aproximação” do SBN ao Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), que, diz a mesma fonte, tem tirado filiados aos sindicatos “verticais”. No que ao SAMS diz respeito, “dão mais benefícios a quem está no ativo, que precisa menos de cuidados de saúde, e não aos reformados, que precisam de mais”.