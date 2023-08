Faltam dois anos para as eleições autárquicas e o PS já faz contas de cabeça para perceber qual será a melhor forma de executar uma missão reconhecidamente difícil: derrotar o atual presidente da Câmara de Lisboa, o “incontestavelmente popular” (como se ouve no partido) Carlos Moedas. Para Marta Temido, presidente da concelhia de Lisboa e um dos nomes mais desejados para encabeçar a candidatura do PS em 2025, há um caminho que pode ajudar — e muito — os socialistas: a construção de um “caminho partilhado” com os partidos à sua esquerda que possa acabar por resultar numa megacoligação contra Carlos Moedas.

O assunto já faz parte das conversas de corredor da esquerda em Lisboa, no PS e não só, embora o grau de disponibilidade dos partidos para esse tipo de soluções varie bastante. Ainda assim, na cabeça da ex-ministra da Saúde as vantagens são claras: “Se olharmos para o passado, ele mostra que Lisboa tem progredido sempre quando a esquerda se une e quando tivemos soluções que permitiram esse trabalho em conjunto, até em situações anteriores à geringonça”, recorda em declarações ao Observador. “A História diz-nos que sim, que é uma boa solução”.

A esta distância, a líder da concelhia lisboeta assume que o PS “tem, obviamente, todo o interesse e disponibilidade para dialogar com as outras forças de esquerda”, assim como com forças independentes ou da sociedade civil — exemplo disso, frisa, é o “fórum Lisboa” que quer criar para ouvir e envolver vozes distintas, “que permita uma visão não estritamente partidária”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.