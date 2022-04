Maxar. Que empresa é esta que anda a fotografar a Ucrânia do espaço?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não se sabe quando os satélites da Maxar Technologies começaram a captar imagens da Ucrânia, mas é certo que em outubro de 2021 já o faziam. Na altura, as imagens que chegavam não mostravam tanques ou armamento bélico, nem cadáveres no chão, como sugere uma publicação da conta do Twitter desta empresa. Mas, em meados de fevereiro deste ano, tudo mudou com as imagens de satélite que mostravam as tropas russas a posicionarem-se em locais estratégicos para entrarem na Ucrânia. A invasão começou no dia 24 e, à medida que tem avançado, as imagens da Maxar têm desvendando a escalada do conflito no terreno: desde a longa coluna militar russa que se aproximava de Kiev, à destruição de Mariupol, ao teatro que tinha a palavra “crianças” escrita no chão para demover os ataques e, agora, Bucha, onde terão sido mortos cerca de 300 civis.

This satellite image, collected on October 11, 2021, of crop art near the village of Bezuhlivka, #Ukraine, depicts the coat of arms of Ukraine. Officially referred to as the Emblem of the Royal State of Volodymyr the Great, or colloquially, the tryzub, and reads “I ♥️ UA”. pic.twitter.com/KETR6MsV9i — Maxar Technologies (@Maxar) March 29, 2022

As imagens de Bucha foram recolhidas, segundo a empresa, por um satélite comercial de alta resolução nos dias 18, 19 e 31 de março e cedidas gratuitamente a vários meios de comunicação social. A Maxar fá-lo desde 2017, tendo mesmo criado uma organização chamada Maxar News Bureau que fez centenas de protocolos com meios de comunicação precisamente para lhes fornecer imagens. Segundo informações da própria empresa, as imagens do caos no aeroporto de Cabul durante a retirada dos EUA no Afeganistão foram partilhadas em mais de 700 publicações. Agora as imagens captadas na Ucrânia terão sido divulgadas por muitos mais. Jornalistas também usaram imagens da Maxar para ilustrar investigações sobre, por exemplo, a expulsão e o assassinato de muçulmanos rohingya em Mianmar, um ataque químico do governo Assad na Síria e homicídios perpetrados por soldados camaroneses, como constatou a revista norte americana The New Republic. A empresa também fornece gratuitamente imagens para grupos ambientais.

Daniel Jablonsky, presidente e CEO da Maxar, citado pela Space News, diz que empresa está empenhada em “trabalhar para aumentar a transparência global”. E que esta parceria com os media mais “respeitados e confiáveis” visa também combater a “disseminação de desinformação”. “Estamos orgulhosos das nossas contribuições para o discurso público nesta situação e esperançosos numa resolução pacífica”, afirmou, explicando que agora a prioridade na captação de imagens é mesmo a Ucrânia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A empresa está longe, porém, de ter uma posição neutra, como constata a The New Republic. Por um lado interessa-lhe divulgar o produto que é o seu negócio e que pode ser usado para os mais diversos fins, seja em conflitos, em questões urbanísticas ou mesmo na agricultura, por outro um dos seus principais clientes mais não é do que o próprio governo norte-americano. A Maxar assume que 90% da Inteligência Geoespacial usada pelo governo norte-americano para a segurança nacional e a garantir a segurança das tropas em campo é por si fornecida. E que tem entre os seus clientes serviços de pelos menos 50 países.