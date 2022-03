Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A luz noturna média na Ucrânia diminuiu drasticamente com o início da invasão russa. Numa noite de janeiro, as imagens de satélite captaram a iluminação normal de Kiev, Kharkiv, Rivne, entre várias cidades. Já na noite de 25 de fevereiro, nessas precisas localizações, encontra-se um país às escuras, comprovado pelas manchas amarelas visivelmente menores. Assim o mostram as novas fotografias do Payne Institute for Public Policy, fornecidos à CNN.

Há razões estratégicas por trás deste gesto. Por exemplo, a iluminação pode revelar onde está a ocorrer atividade incomum no solo. A 28 de fevereiro avistou-se fontes de luz invulgares a oeste e a norte de Kiev (a segunda imagem do post abaixo), o que pode ser atribuído às tentativas da coluna militar russa de chegar à capital ucraniana.

“É uma loucura os russos terem as luzes acesas”, considerou Jeffrey Lewis, especializado na área das armas e professor do Instituto de Estudos Internacionais de Middlebury, à CNN. “A imagem é notável – parece sugerir que as forças russas têm uma fraca disciplina no que toca à luz”. Como razões para tal, Lewis aponta a falta de equipamento ou o fraco treino em situações noturnas.

Noutras imagens de satélite da “noite horrível” de 26 de fevereiro, o Earth Observation Group detetou o incêndio no depósito de petróleo perto da Base Aérea de Vasylkiv. Na publicação, a organização referiu ainda que há lugares particularmente “brilhantes”, como a Central Nuclear de Chernobyl, na altura já nas mãos da Rússia.