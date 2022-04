Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pode estar por horas o acordo entre o Twitter e o multimilionário Elon Musk. Quatro dias apenas depois de o homem mais rico do mundo ter garantido ter financiamento assegurado para comprar a rede social, a empresa prepara-se para dar o OK à transação ainda esta segunda-feira, está a avançar a Reuters, citando fontes anónimas próximas do negócio.

43 mil milhões de dólares (cerca de 40 mil milhões de euros) foi quanto Musk, CEO da Tesla e da Space X, ofereceu pela rede social, de que é já acionista maioritário — com 9,2% mas, por decisão própria, sem lugar no conselho de administração.

De acordo com as fontes ouvidas pela agência, tudo aponta para que o Twitter recomende já esta segunda-feira a transação, de 54,20 dólares, aos acionistas — sendo que, até ao negócio estar firmado, acrescentaram, é sempre possível que possa “desabar no último minuto”.

Esta segunda-feira, na pré-abertura da bolsa de Nova Iorque, as ações da rede social subiram 4,5%, para 51,15 dólares.