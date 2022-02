Meio mundo sentado à mesa para evitar um conflito na Europa. EUA ameaçam cancelar gasoduto Nord Stream se Rússia invadir a Ucrânia

A hesitação de Scholz sobre o assunto pode ser explicada pela sensibilidade do projeto na Alemanha: a possibilidade de o gasoduto ser instrumentalizado pela Rússia já preocupava Angela Merkel e sempre gerou discórdia no país — até mesmo dentro do atual governo, com a coligação SPD (Partido Social-Democrata da Alemanha) e Verdes com posições diferentes. Para complicar ainda mais a equação, soube-se esta semana que o antigo chanceler Gerhard Schröder (1998-2005), o impulsionador do Nord Stream, foi nomeado para a direção da Gazprom.

Apesar do evidente impacto para a Alemanha e para a União Europeia em geral (41% do gás da UE vem da Rússia), Biden lembrou que Moscovo também tem muito a perder. “A Rússia precisa de vender esse gás e petróleo (…) É a única coisa que realmente tem para exportar. Se isso for cortado, também vão ser muito prejudicados, também há consequências para eles”, disse o Presidente dos Estados Unidos, fazendo referência à busca por alternativas para compensar uma potencial perda do fornecimento de gás russo.

A Europa é efetivamente um cliente de peso, gerando 60% das receitas do negócio do gás. Mas, na semana passada, Moscovo fechou um contrato de abastecimento de gás à China, por 30 anos, incluindo a construção de um novo gasoduto.