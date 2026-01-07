Mendes afasta-se da "lama" e procura guarda-chuva do Governo. "Como pode responder a coisas que não existem?"

A estratégia tem riscos. Se é verdade que desta forma as suspeições lançadas pelo almirante ficam no ar, sem respostas específicas, na campanha de Mendes acredita-se que esta é a atitude correta. “Mas responder a quê? Como pode responder a coisas que não existem?”, atira um destacado dirigente social democrata e apoiante do antigo presidente do partido, questionando se a solução seria acabar com o sigilo profissional (no caso dos trabalhos de consultoria que Mendes fez na Abreu Advogados, uma vez que revelou os clientes da sua empresa familiar) ou “passar horas a dar explicações“.

Na campanha do social-democrata também se sublinham os perigos de entrar no jogo do almirante, um dos principais adversários de Mendes. Seria, assume-se, um erro desdobrar-se em justificações, sob pena de tornar esse o foco da sua própria campanha. “Se andar sempre a responder ao mesmo assunto não fala do resto. E depois os jornalistas dizem que só fala de casos”, aponta uma fonte ao Observador.

Pelo caminho, Mendes, mesmo que por interposta pessoa, tenta introduzir alguma vitimização. Esta quarta-feira, num discurso em Évora, Hugo Soares confessava a sua “desilusão total” com Gouveia e Melo — e arrancava com estas palavras um dos maiores aplausos da noite: “É degradante ver a forma como alguns têm feito a campanha, não afirmando uma ideia mas lançando lama para toda a gente”.