Mensagens nas redes sociais sobre "fronteira aberta" em Ceuta aliciaram milhares de jovens. Resistentes prometem ficar "até morrer"

Adbelkarim está a beber café e a fumar um cigarro num pequeno bairro de Tânger, em Marrocos, quando um vendedor ambulante passa de mota e grita: “Quem quer ir a Ceuta pode ir, a fronteira está aberta. Não precisam de papéis nem dinheiro.” Recebe a notícia desta forma e não hesita nem um segundo. Chama um táxi, pede que o levem até Castillejos (também conhecida por Fnideq, a cidade marroquina mais próxima de Ceuta), faz quase uma hora e meia de caminho a pé e recorda uma passagem de fronteira sem quaisquer imprevistos: “Nadei por dois ou três minutos e entrei na praia sem problemas.”

Está há três dias em Ceuta, mas no último ano e meio tentou a mesma travessia “muitíssimas vezes”. Nunca com sucesso. Adbelkarim viveu quase toda a vida na Europa. Chegou sozinho a Espanha aos 12 anos. Na altura, fugiu e deixou a família para trás. Ao fim de alguns anos conseguiu documentos para permanecer legal na Europa. Mas uma série de “azares” e uma “cabeça perdida” deram cabo do sonho.

Esteve três anos a trabalhar ilegalmente em Estocolmo, foi “apanhado sem papéis” e devolvido a Espanha, onde lhe disseram que o processo dele tinha caducado. Tentou fugir para a Alemanha de comboio e foi detido em Paris. As autoridades mandaram-no de volta para território espanhol e foi deportado para Marrocos. “Passei mal na Europa, mas no meu país só tenho razões para chorar.”