“Merecemos estar aqui”. Jogadores de Cabo Verde rejeitam Cinderella Story e prometem "competir"

Uma caráter e união” no grupo e capacidade para “competir com qualquer adversário”. Depois do empate histórico frente ao Uruguai, os “tubarões azuis” fizeram questão de garantir que a presença no Mundial não é uma questão de sorte, mas de trabalho e ambição. Na zona mista, entre a emoção de um golo histórico e a confiança de quem já não se sente apenas uma “surpresa”, os protagonistas da seleção de Cabo Verde deixaram claro que o objetivo é a passagem à próxima fase.

Com dois pontos conquistados em duas jornadas, Cabo Verde continua a fazer história no Grupo H do Mundial 2026. A seleção africana já travou dois antigos campeões do mundo e chega à última jornada dependente apenas de si própria. A equipa orientada por Bubista prepara-se agora para o “tudo ou nada” frente à Arábia Saudita, uma seleção que, apesar de teoricamente mais frágil, exige “concentração máxima”.

Uma vitória no próximo encontro garantirá a passagem inédita aos 16 avos de final, independentemente do que aconteça no outro jogo do grupo. Na zona mista, depois do empate com o Uruguai, o discurso dos jogadores foi de ambição. Cabo Verde não veio apenas para participar, veio para competir.