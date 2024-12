Mike Jay: “Na nossa cultura muito secular, as drogas psicadélicas podem dar-nos uma escada para o céu”

“Subitamente pareceu-me que se abria e que se iluminava um teatro dentro do meu cérebro, com espectáculos noturnos de um esplendor que está acima daquilo que é terreno… Todas as noites, parecia que descia, não metaforicamente, mas sim literalmente, a abismos e desfiladeiros onde o sol não penetrava, profundezas sob as profundezas, das quais não me parecia ser possível ressurgir”.

O excerto que acabou de ler é parte de um dos mais célebres relatos de uma experiência sob a influência de drogas, senão mesmo o mais famoso. Com Confissões de Um Opiómano Inglês, Thomas de Quincey não foi apenas um precursor da literatura sobre toxicodependência, nem mostrou só como é possível fazer da adição uma via rápida para o estrelato literário. Com esta obra publicada em 1821, o autor britânico afirmou-se, acima de tudo, como um explorador que fez do ópio uma ferramenta para desbravar “os recantos obscuros da mente”.

O maior legado de Quincey, defende agora Mike Jay, foi popularizar uma categoria de intelectual que dá nome ao mais recente livro deste historiador cultural britânico: Psiconautas — As drogas e a formação da mente moderna. O termo, popularizado após o pico da contracultura do século XX, foi originalmente cunhado pelo escritor alemão Ernst Jünger no romance Heliopolis, de 1949, para descrever pessoas que usavam drogas para deambular pelas próprias mentes. Em Lisboa para promover a obra publicada em Portugal pela Zigurate, Jay explicou ao Observador como estes psiconautas não surgiram apenas na geração Beat nos anos 50 ou na cultura hippie dos anos 60, mas nos laboratórios e salões de alta sociedade dos século XIX.

Se hoje encaramos substâncias como a cocaína, a morfina ou o óxido nitroso como drogas perniciosas e caminhos para a perdição, naquela altura mais inocente eram vistas desde chaves para desbloquear os mistérios da mente até soluções miraculosas de potencial infinito para as limitações humanas por gigantes da ciência como Sigmund Freud, William James ou Humphry Davy. “Se estas pessoas estavam interessadas em estudar a mente, então também estavam interessadas em drogas que mudavam a mente, que mudavam a consciência”, explica Jay.

Com uma carreira de décadas dedicada à história cultural não apenas das drogas e da nossa relação com elas, mas também intersetando isso com a forma como a medicina e a psiquiatria avançaram ao longo dos séculos, Mike Jay assina em Psiconautas uma investigação intensiva de como as drogas foram sendo encaradas. “O sentido que damos a essa palavra não existia no século XIX. Nessa altura, ‘droga’ significava apenas tudo o que se comprava numa farmácia. E depois, no final do século XIX, algumas drogas farmacêuticas em particular foram retiradas, como a cocaína e a heroína, e passaram a ser uma categoria separada”, adianta.

Da popularização à proibição, do entusiasmo até tornarem-se num sinónimo de degradação social e risco de saúde pública, as drogas reclamam hoje outra atenção: umas — como a cannabis — foram sendo legalizadas, outras — como cetamina ou o MDMA — viraram moda e voltaram a ser encaradas pelo seu potencial clínico, numa espécie de retorno ao tempo dos psiconautas aqui retratados. Ao longo de uma extensa entrevista, Mike Jay — ele próprio um adepto de algumas das substâncias que estuda — conta ao Observador de onde vem esta nossa estranha relação com o psicadelismo e arrisca afirmar para onde caminha.

O que foram e quem foram os “Psiconautas” mencionados no título do seu livro?

“Psiconautas” é uma palavra que começou a ser usada sobretudo nos anos 70 e 80 para descrever pessoas que fazem viagens interiores através de drogas. Mas uso-a aqui para falar de uma geração anterior de exploradores. Quando falamos em “psiconautas”, normalmente pensamos num tipo de hippies malucos, mas estes eram médicos e cientistas, pessoas muito distintas e brilhantes no século XIX. E o que considero relevante aqui é que se estas pessoas estavam interessadas em estudar a mente, então também estavam interessadas em drogas que mudavam a mente, que mudavam a consciência. E se estavam interessadas nisso, o seu instinto natural era tomarem elas próprias as drogas e depois descreverem as suas experiências. Claro que hoje em dia não é assim que os investigadores se comportam, por isso quis voltar ao passado e lembrar que os médicos e os cientistas — assim como os artistas, os escritores e os filósofos — também costumavam tomar drogas para compreender a mente. Esta é a história dessas pessoas.

Encarando um dos pontos que acabou de referir, uma das premissas centrais do livro parece ser a de desafiar um equívoco comum, o de que o apogeu das substâncias psicadélicas terá ocorrido nos anos 50 e 60. No entanto, mostra que há aqui uma história muito mais longa e rica e que esse “pico”, na verdade, situa-se no início e ao longo do século XIX. O que nos pode dizer sobre esse período?

A palavra “droga”, tal como a usamos, não existia no século XIX, mas este foi um período em que apareceram muitas das coisas a que hoje chamamos drogas, como a cannabis, a cocaína e o óxido nitroso, assim como muitas outras plantas e químicos que alteram a mente. Foi também uma época em que as pessoas estavam fascinadas com a mente e começavam a perceber que ela não era assim tão simples, que há uma pequena parte à tona que é a nossa razão e o resto é apenas instinto, que na verdade temos muitas formas de consciência. Por isso, foi uma altura em que as pessoas estavam interessadas em descobrir a mente e havia muitos medicamentos novos que as ajudavam a fazê-lo.

Algo que normalmente não é mencionado nas conversas sobre psicotrópicos é o facto de terem sido descobertos fruto de pura curiosidade e engenho.

Aquilo a que chamamos ciência moderna baseava-se na experimentação, era preciso fazer experiências. Assim, na Grã-Bretanha, a Royal Society — que, entre nós, considera-se ser o início da ciência [moderna], com Isaac Newton e Robert Boyle — tinha como princípio “Nullius in verba”, que significa “não acredite na palavra de ninguém”, ou seja, “experimente, descubra a verdade por si próprio”. E só depois da verdade ser testemunhada e repetida é que então sabemos que descobrimos algo. Assim, a experiência esteve no início da nossa cultura científica moderna, e isto também incluía a autoexperimentação, porque alguns tipos de fenómenos não podem ser demonstrados. Newton, por exemplo, podia mostrar com um prisma que a luz branca era feita com o que continha um arco-íris, mas também estava interessado em descobrir que, quando pressionava o globo ocular com muita força, podia ver distorções e cores estranhas, e não as podia mostrar porque estavam apenas dentro da sua cabeça. Por isso, teve de descobrir como. Desde o início, os cientistas tiveram de recorrer à auto-experimentação para demonstrar fenómenos relacionados com sensações ou perceções, para depois poderem dizer, como fez Newton, “OK, foi isto que eu fiz. Se não acreditam em mim, façam-no vocês mesmos”.