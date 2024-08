Ministra da Saúde aprova planos de autonomia para 42 hospitais. A seguir vai escrutinar "lideranças fracas"

Sete meses depois do início do ano, e em pleno agosto, os hospitais do SNS já podem fazer contratações sem terem de pedir autorização à tutela. A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, aprovou, na semana passada, os 42 Planos de Desenvolvimento Organizacionais (PDO) dos hospitais para o ano de 2024, revelou ao Observador o gabinete da governante. Com esta aprovação, os administradores hospitalares ganham uma maior autonomia na gestão de unidades que, nalguns casos, movimentam centenas de milhões de euros por ano. No entanto, os PDO pouca ou nenhuma diferença farão na resolução da falta de médicos nas urgências hospitalares, que se agravou nos últimos dias — provocando o encerramento de vários serviços, sobretudo na área da Obstetrícia.

Os PDO deveriam ter sido analisados e aprovados no início do ano mas a anterior Direção-Executiva do SNS, liderada por Fernando Araújo, não avançou com o processo, pelo que toda a análise foi feita já pela equipa de Gandra D’Almeida, que iniciou funções em meados de junho.

No terreno, os administradores hospitalares aplaudem a aprovação dos Planos de Desenvolvimentos Organizacionais, mas pedem que, em 2025, a luz verde chegue mais cedo, de preferência até antes do início do ano. “A aprovação é um facto positivo, que deveria ter sido feita no início do ano ou no final de 2023“, sublinha o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, apelando à tutela que, no próximo ano, conceda aos hospitais um maior grau de autonomia logo a partir de janeiro.

“Isto funciona para nós como o Orçamento de Estado”. Gestores aplaudem aprovação

Também os presidentes dos conselhos de administração das Unidades Locais de Saúde saúdam a aprovação dos documentos. “É fundamental para podermos começar a funcionar. Até aqui as questões de admissão de pessoal, as questões financeiras, as questões do planeamento dos investimentos estavam todas bloqueadas”, sublinha o presidente da ULS do Tâmega e Sousa, Henrique Capelas. “Isto funciona para nós como o Orçamento de Estado“, compara.