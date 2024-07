Depois de ter sido identificada pelo Presidente Joe Biden como a sua candidata, Kamala Harris, vice-presidente, já assumiu que irá sujeitar-se à nomeação democrata. Assumiu-se, em comunicado, candidata à Presidência, substituindo na corrida Joe Biden que este domingo anunciou a sua desistência da corrida à Casa Branca.

Depois de anunciar a desistência, Joe Biden revelou o seu apoio à sua vice-presidente, Kamala Harris. Pouco depois, foi a própria que, em comunicado, assumiu: “Sinto-me honrada por ter recebido o apoio do Presidente e é minha intenção merecer e ganhar a nomeação”.

“No último ano, viajei por todo o país, falei com os americanos sobre a escolha certa nestas eleições. E é o que vou continuar a fazer nos próximos dias e nas próximas semanas. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para unir o Partido Democrata — e unir a nação — para derrotar Donald Trump e a sua agenda extremista Projet 2025”.

Concluiu o comunicado apelando a essa união: “Juntos, vamos lutar. E juntos, vamos vencer”, recordando que faltam 107 dias até ao dia eleitoral.

Deixou ainda nota da decisão de Biden que considera um ato “patriótico e altruísta”. “O Presidente Biden está a fazer o que fez ao longo de toda a sua vida de serviço público: pôr o povo americano e o nosso país em primeiro lugar”. Agradeceu, por isso, “a sua extraordinária liderança como Presidente dos Estados Unidos da América e pelas décadas de serviço ao país”. E revela sentir-se “honrada” por ser sua vice-presidente. Numa nota mais pessoal diz ter conhecido Biden através do seu filho Beau que lhe falava do pai. “As qualidades, os valores de que falava do pai são os mesmos que eu vi, todos os dias, na sua liderança como Presidente: a sua honestidade e a sua integridade. O seu grande coração e o compromisso à sua fé e à sua família. E o seui amor ao nosso país e ao povo americano”.

Já na rede X acrescentou o pedido para doações.

I will do everything in my power to unite the Democratic Party—and unite our nation—to defeat Donald Trump and his extreme Project 2025 agenda. If you’re with me, add a donation right now.https://t.co/xpPDkCRhoZ

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 21, 2024