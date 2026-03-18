Montenegro com mais apoios para a crise e fé na reforma laboral, mas mudo sobre Centeno

Montenegro descartou ambas. Disse que “não há ainda razão para uma intervenção nos créditos, em particular nos créditos à habitação” e que “não há justificação para, neste momento, suspender a taxa de carbono”. Mas ao mesmo tempo assumiu que o Governo está a fazer um “trabalho de preparação de outras medidas que possam vir a ser necessárias”.

Pelo meio ainda discutiu com Ventura sobre a acusação que este lhe atirou de estar a “lucrar com a crise”, nomeadamente nos combustíveis. Mas Montenegro refuta que o Governo esteja a arrecadar mais receita, mesmo com os descontos: “O ISP tem um valor fixo. No que depende do aumento do preço, o IVA é devolvido na íntegra desde que o aumento do preço supere os 10 cêntimos.”

Guerra. Uma convergência e os tiros ao novo “rei louco”

Um dos raros momentos de convergência no debate deu-se entre PS e PSD e teve a ver com a guerra no Irão. No último debate quinzenal os socialistas tinham deixado críticas ao Irão, mas também ao ataque dos Estados Unidos — críticas que Luís Montenegro não subscreveu, preferindo falar da proximidade entre Portugal e o aliado antigo. E o primeiro-ministro tinha chegado a especular que, se o PS estivesse no Governo e tirando alguma retórica política, estaria “mais coisa menos coisa” a tomar as mesmas decisões que o PSD.

Desta vez, José Luís Carneiro trouxe um ponto de convergência, começando o debate por dizer que está “de acordo” sobre a não participação de Portugal nas operações no estreito de Ormuz, declarada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros. E Montenegro cumprimentou o PS pela convergência sobre política externa, alinhando com a “tradição democrática” do centrão português.

A interação com o Bloco de Esquerda sobre a guerra foi menos pacífica: o bloquista Fabian Figueiredo defendeu que Portugal “percebeu cedo o que custa seguir um rei louco”. Lembrou Afonso VI: “Fica o aviso, porque hoje o mundo tem um novo rei louco”, Donald Trump, que “o primeiro-ministro aplaude e disponibiliza a base das bases”.

A conta, criticou, “chega a todos os portugueses pelo combustível, na energia, na prestação da casa e na fatura do supermercado”. Por isso, o deputado único do BE desafiou o Governo a retirar “Portugal da rota da guerra, como fez Espanha, Irlanda, Bélgica ou Áustria” e considerou as garantias do Executivo insuficientes.

Reforma laboral. A fé de Montenegro e o coro de descrentes

Tem sido um tema quente nas mãos do Governo e Luís Montenegro vinha preparado: logo de início, numa intervenção de fundo que tinha por objetivo provar que o Executivo tem mesmo reformas em marcha, usou a reforma laboral como uma boa amostra do espírito de diálogo do Governo. Para isso, falou das 50 reuniões para negociar que já decorreram e das 76 normas já consensualizadas – 28 delas por proposta dos sindicatos.

A reforma já foi tão negociada, argumentou, que na prática o que chegará ao Parlamento – com ou sem acordo na concertação social – será sempre uma “proposta nova”. Daí partiu para o argumentário do Governo, em dois pontos: por um lado, desafiando a oposição para que se defina, explicando que em breve terá a decisão em mãos, no Parlamento, e que os deputados terão de decidir “que lei laboral querem” para Portugal; por outro, puxando pelos méritos da sua reforma e pelos deméritos da legislação atual, que faz com que Portugal seja o 37º país da OCDE com leis laborais mais rígidas.

É possível ter uma legislação mais flexível sem ferir o essencial dos direitos dos trabalhadores”, fomentando mais investimento e subindo salários, foi garantindo. “Há condições para soluções equilibradas”.

Da oposição, praticamente só ouviu dúvidas e reservas. Do lado do PS, ouviu Carneiro a criticar o facto de o Governo não ter recebido a CGTP – que tinha defendido que a atual proposta deveria ser “rasgada” – e garantir que os socialistas estão “disponíveis para choque de tecnologia, mas não para tirar dignidade às relações laborais”.

Ora Montenegro tinha duas respostas na manga. Uma irónica: disse que vai aguardar novas intervenções de Carneiro sobre legislação laboral “para tentar perceber melhor a aproximação do PS à CGTP” — “para não me precipitar. Talvez possa ter sido só uma observação de ocasião e não de substância política”.

E uma prática: se o PS também quer fazer um “choque de tecnologia” que torne a economia mais competitiva e dinâmica, está a antecipar uma “boa” hipótese de negociar no Parlamento. Hugo Soares, o seu líder parlamentar e número dois, levaria consigo as farpas mais duras, ao lembrar que o Governo de António Costa chegou a aprovar a sua Agenda do Trabalho Digno sem acordo na concertação social – e que Carneiro lhe chega a “parecer Paulo Raimundo” quando fala na CGTP.