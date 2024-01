Um passeio no parque, com dois pequenos irritantes e um erro nas contas que poderia ter criado um enorme embaraço na recém criada Aliança Democrática. Na noite em que aprovou as listas de candidatos a deputados às próximas legislativas, Luís Montenegro conseguiu o equilíbrio difícil entre respeitar o aparelho social-democrata, renovar o elenco parlamentar e levar independentes para a Assembleia da República. O maior desiludido ia sendo mesmo Nuno Melo, mas a crise na coligação parece estar, para já, afastada.

O acordo entre os dois partidos estipula que o CDS tem direito, além dos lugares elegíveis em Lisboa (Paulo Núncio) e Porto (Nuno Melo) e a três candidatos efetivos mais um suplente (Porto) e três efetivos em Lisboa. Acontece que o PSD se esqueceu de incluir estes lugares nas suas listas. Ora, como, mesmo em coligação, qualquer substituição tem de ser feita entre partidos – um deputado do PSD só pode ser substituído por um elemento do PSD, etc. – não tendo o CDS mais ninguém nas listas arriscava-se a perder o lugar.

Assim que os democratas-cristãos perceberam que o PSD não tinha cumprido à risca o acordo, entraram de imediato em polvorosa. Segundo apurou o Observador, quando percebeu o que tinha acontecido, Nuno Melo — que estava a apresentar a lista do CDS ao Parlamento — ficou furioso e entrou em contacto com a equipa de Montenegro para perceber o que acabara de acontecer. Do outro lado, no entanto, garantiu-se que tudo não passava de um equívoco e que as listas serão retificadas em breve – Hugo Soares, secretário-geral do PSD, está mandatado para o fazer e não precisa de convocar novo Conselho Nacional para alterar a composição da lista de deputados.

