“Não há uma coisa que não aconteça neste concelho.” Em Figueiró dos Vinhos, desta vez “a chuva não deu tréguas”

Alfredo vive no estado norte-americano da Nova Jérsia há cerca de 20 anos. Já a pensar na reforma da indústria de demolição de pontes dentro de um ano, comprou uma casa em plena Serra da Lousã. Há cinco anos, o investimento foi feito com a ambição de regressar permanentemente a Portugal. No início de janeiro, Alfredo chegou e começou a mobilar a futura residência. Terminou a cozinha e os móveis chegaram todos no início desta semana, quando ninguém adivinhava que o presidente da Câmara Municipal do concelho onde reside pediria socorro ao Governo na sequência da tempestade Kristin. A casa de sonho de Alfredo ficou “completamente arrasada”.

“Nós não temos possibilidade nenhuma de falar com o exterior e estamos neste momento a pedir socorro“, afirmou à agência Lusa Carlos Lopes, o autarca de Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria. Tal como muitos outros concelhos na região Centro do país, este ficou completamente isolado dos outros, sem eletricidade, sem comunicações e, em algumas freguesias, sem água. Centenas de habitantes viram as telhas das suas casas a voar ao longo daquela madrugada, expondo-os ao frio e à chuva que acabou por fazer sentir-se no dia seguinte.

“O concelho está uma lástima“, confessa ao Observador um morador que se deslocou ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos, para alertar as autoridades sobre os danos que Kristin deixou em sua casa. Como os restantes fregueses, “não tem vergonha” de descrever o “medo” que sentiu na noite da tempestade.

No dia seguinte à passagem dos ventos que “varreram” o concelho, foram as chuvas que dificultaram a vida aos moradores. “A situação em Figueiró dos Vinhos continua preocupante. Isto porque a chuva não dá tréguas e porque continuam a afluir [pessoas] aqui ao quartel dos bombeiros em busca de ajuda para procurarmos, em conjunto, solução para que possam ter as suas casas minimamente habitáveis neste momento”, afirmou o autarca Carlos Lopes num balanço feito ao Observador.