"Não me pagam, mas se não trabalhar levo um processo disciplinar". Milhões de funcionários públicos afetados por "shutdown" nos EUA

O Presidente do EUA disse que este shutdown era uma “oportunidade sem precedentes” para cumprir uma das prioridades deste segundo mandato: o emagrecimento do Estado federal. “Quando se encerra [o Estado], tem de se fazer despedimentos. Então, temos de despedir muitas pessoas que vão ser muito afetadas. E vão ser democratas”, disse o Presidente dos EUA na Casa Branca, quando começou o shutdown.

A zona de Washington DC, deverá ser a mais afetada, dada a concentração de serviços públicos que ali existe – e que, aliás, já vinham sofrendo cortes orçamentais importantes desde a tomada de posse de Donald Trump, que inicialmente entregou a Elon Musk e à sua “motosserra” a redução da despesa.

No shutdown de 2013, que também foi especialmente abrangente, o consumo privado na região de Washington DC caiu 5%, muito mais do que a média nacional (que registou uma descida de 0,7%). Quatro em cada cinco dos tais trabalhadores que estão em casa ou a trabalhar sem receber estarão na região de Washington, e inclui-se aqui o caso de John, já que Baltimore fica muito próximo da capital.

“Pessoas vão ter muitas dificuldades se isto durar mais do que 30 dias”

É pelo receio de represálias, por parte de uma administração que aos seus olhos se apresenta como vingativa e divisiva, que John prefere não ser identificado neste texto. “O furlough é só mais uma das armas que esta administração está a usar para tentar que nós nos demitamos, é isso que eles querem que façamos – é só o mais recente capítulo do ataque à função pública que começou logo em fevereiro, depois da tomada de posse de Trump”.

John, que já está na casa dos 60 anos e trabalha “em serviços de IT [tecnologias de informação]” para o Estado federal, foi considerado um trabalhador essencial, o que significa que tem de continuar a trabalhar. Porém, não há salário nem garantias de que mais tarde será pago aquilo que lhe é devido agora. “Não sei se vamos ter backpay [pagamento retroativo], acredito que eles irão tentar esquivar-se mas tenho muitas dúvidas de que consigam”, confia.

O que está na origem da disputa política em torno do orçamento federal? ↓ Mostrar ↑ Esconder Os democratas recusaram aprovar um orçamento temporário (de sete semanas, até 21 de novembro) porque querem renovar os subsídios federais do programa de saúde Obamacare, que estão a expirar, e reverter os anunciados cortes no Medicaid (um programa de saúde para famílias de baixos rendimentos). Os republicanos, apoiados pelo Presidente Donald Trump, exigem que os democratas reabram primeiro o Estado (aprovando o tal pacote provisório) e só depois sejam discutidas essas mudanças. Trump está a usar o shutdown como arma política, anunciando que vai despedir milhares de funcionários públicos e mantendo serviços seletivos a funcionar e a receber ordenado (como os militares e o FBI) para minimizar o impacto para a sua popularidade.

O último salário foi-lhe pago antes do início do shutdown, mas foi uma quantia menor do que a habitual porque já vinha com três dias a menos (os três dias em que o shutdown já tinha começado mas John teve de continuar a trabalhar). “No nosso caso, não teve impacto concreto na nossa vida porque a minha mulher trabalha no setor privado e, apesar de tudo, recebemos quase todo o meu salário no mês passado”, afirma John. “Mas, mais tarde ou mais cedo, se isto continuar, vamos ter de recorrer a poupanças“, diz.

O problema é que nem toda a gente tem essas poupanças, lembra o norte-americano. “Há muita gente que não tem poupanças – uns porque não podem, outros porque não se sacrificaram a acumular – mas, seja como for, essas pessoas vão ter muitas dificuldades se isto durar mais do que 30 dias“, acrescenta. Já não falta muito, tendo em conta que o shutdown já dura há quase três semanas e o final do mês está ao virar da esquina.

“Vejo muito poucos gastos discricionários a acontecer à minha volta”

No caso de John, que já tem os filhos criados, “é mais fácil”. “Não temos assim tantos gastos, somos só nós os dois aqui em casa, conseguimos aguentar-nos – é claro que, a certa altura, as ‘almofadas’ esgotam-se…“, receia este norte-americano. O que está fora de questão é fazer qualquer gasto adiável, como comprar um novo computador, por exemplo: “vejo muito poucos gastos discricionários a acontecer à minha volta“, afirma John, referindo-se aos seus amigos, alguns dos quais estão na mesma situação.

A britânica BBC falou com uma mulher norte-americana, cujo marido trabalha para o Departamento de Defesa, no Ohio, e que também está a trabalhar sem salário – tal como John. Essa mulher, que também preferiu ser referida apenas como Allison, indicou que já cancelou a habitual “escapadinha” de fim de semana prolongado que a família costuma fazer nesta altura do ano – uma viagem até ao Michigan.

Allison, que preferiu não ser identificada também pelo apelido, nem mesmo numa publicação britânica, diz que tem medo de falar e, depois, o marido poder sofrer represálias. Assim que foi anunciado o shutdown, o casal contactou o banco a pedir um período de carência no pagamento do crédito à habitação – e se a paralisação se arrastar por mais tempo será necessário retirar os filhos pequenos das atividades extracurriculares que fazem habitualmente.

Caso o shutdown se prolongue ainda mais, será ainda pior. “Se isto continuar até dezembro, não sei o que vamos fazer“, refere Allison.