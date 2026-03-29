Nova corrida espacial? EUA conseguem "localizar tudo o que voa até à Lua, menos o que é lançado desde a China”, diz representante da NASA

“Chegámos à Lua primeiro por motivos geopolíticos, e só depois veio a Ciência”

Durante muitos anos, o panorama espacial europeu também dependia da Rússia, através do acordo de lançamentos com os foguetões Soyuz. Esta vertente continua a ser explorada, não pela ESA, mas pelos Estados Unidos, nas operações conjuntas na Estação Espacial Internacional. Desde 2022, quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, as relações entre Washington e Moscovo ficaram interrompidas, mas parece que a NASA e a ROSCOSMOS continuaram a comunicar. A política externa espacial transcende a política externa geral?

Arriscaria dizer que tem sido uma coisa boa há muito tempo. Começámos a colaboração espacial com os russos quando ainda era a União Soviética, com o projeto-teste Apollo-Soyuz, que abriu alguns níveis de confiança e comunicação e construiu as bases daquilo que se viria a tornar a Estação Espacial Internacional [ISS, na sua sigla em inglês]. Enquanto pessoa das relações internacionais, acredito que muito de bom veio dessa parceria e que continuamos a ter, entre agências espaciais, relações muito boas e muito fortes com os nossos homólogos russos. Estamos focados no nosso trabalho, nos objetivos comuns e no interesse no Espaço — e na estação espacial que temos de operar e gerir em conjunto. [A relação] Tem sido protegida e mantida fora das tensões geopolíticas exteriores de forma intencional, porque é benéfico para ambos e torna o ambiente no Espaço pacífico. É algo que temos mantido. O que vai acontecer a certa altura, seja em 2030, 2031 ou 2032, é que a própria Estação Espacial Internacional está a chegar ao fim da sua vida e não será reconduzida e a NASA quer tentar promover uma transição para um mercado comercial que, para nós, é o que faria mais sentido a longo curso. A NASA está [na ISS] para fazer aquilo que mais ninguém é capaz de fazer. Quando algo se torna viável, fazível para a indústria comercial, como é o caso da entrega de mercadoria para a Estação ou de transporte de tripulação, tentamos passar o testemunho e pensar no próximo grande desafio.

Qual é esse próximo grande desafio?

Acreditamos que está quase na hora de passar a ISS para os parceiros comerciais, mas isso também quer dizer que deixará de haver uma parceria com a Rússia e, neste momento, a NASA não está a contar cooperar em mais nenhuma vertente espacial ou de ciência do Espaço com os russos. Admito que, nesse sentido, se vá perder uma boa linha de comunicação e confiança, o que eu não acho que seja uma coisa boa. Os russos falaram sobre tirar uma das suas unidades da Estação e tentar continuar a voá-la. Mas não me parece que estejam financeiramente capazes de fazer aquilo que têm andado a dizer, de construir uma estação individual. Parece-me improvável, mas vamos ver o que acontece.

E a guerra, em 2022, afetou de alguma forma os programas espaciais conjuntos que tinham preparados?

Nessa altura já tínhamos excluído qualquer colaboração. Antes fazíamos alguma cooperação científica com os russos. Era, principalmente, a nível de ciência espacial, mas temos uma longa história de cooperação científica e missões com os russos. Porém, já tinham desvanecido muito antes dos ataques na Ucrânia. Não tínhamos qualquer plano de continuar a trabalhar nesse sentido e a guerra não nos fez alterar nada. A única coisa que surgiu foi a discussão sobre se conseguiríamos manter inalterada esta colaboração na Estação Espacial Internacional, e chegámos à conclusão que não conseguiríamos operá-la de outra forma. Foi desenhado para ter dois segmentos dependentes, por isso ninguém abandonava a ISS unilateralmente, o que nos forçou a ficar. Mas, mais uma vez, acho que foi uma coisa boa.

Se a política externa espacial é independente das decisões de política externa da administração, porque é que os mesmos critérios não se aplicam à China, por exemplo? Porque naquela mesma conferência de imprensa desta semana, não disseram nomes, mas ficou subentendido que se referiam a Pequim quando falavam sobre os “rivais” no regresso à Lua.

Tenho algumas coisas a dizer sobre isso. Em primeiro lugar, há um requisito regulamentar específico — a emenda Wolf, de 2011 —, que proibiu a NASA e o nosso Gabinete de Política de Ciência e Tecnologia de cooperar bilateralmente com a China. A decisão foi tomada por pessoas que estão acima do meu salário, mas proibiu qualquer coisa que não sejam fóruns multilaterais para podermos trabalhar com os chineses. Isso coloca alguns desafios, certamente no ambiente lunar, com as naves espaciais em órbita — a NASA consegue localizar tudo o que voa até lá, menos o que é lançado desde a China. Conseguimos fazer as nossas avaliações imperfeitas e estimativas das trajetórias, mas não são boas o suficiente para termos 100% certeza que vamos conseguir evitar uma colisão no Espaço, o que tem sido um desafio, ter de trabalhar às escuras. Tentámos encontrar um caminho, dentro das nossas margens regulamentares, para conseguirmos, pelo menos contactar-nos e partilhar algum tipo de informação mais diretamente. Mas estamos proibidos e, por isso, tornou-se uma corrida. Os chineses têm-se mantido bastante estáveis e focados ao longo dos últimos anos naqueles que são os seus objetivos e planos a longo prazo. Têm os seus prazos bem definidos para quando querem chegar à superfície lunar com humanos. Nós começámos este novo grande esforço não só para acelerar o regresso dos astronautas [à Lua], mas para começar a estabelecer e construir infraestrutura e garantir que ficamos lá muito tempo. O que foi, claro, impulsionado pela decisão chinesa.

Porquê?

Há um sentimento real de quem acabar por ser o primeiro a chegar desta vez vai definir, direta e indiretamente, grande parte das normas, das expectativas, da interoperabilidade, e as questões relacionadas com as comunicações e as frequências começarão a ser estabelecidas. E nós preferíamos que fosse a NASA e os Estados Unidos e os nossos parceiros com visões semelhantes nesta área. Tenho a certeza de que, a certa altura, estaremos ambos na superfície lunar, tal como estamos agora na órbita terrestre baixa, a coexistir e a seguir o nosso próprio caminho. Nesse sentido, penso que haverá uma participação chinesa na superfície lunar e que a NASA, juntamente com os seus parceiros dos Acordos Artemis, iremos realizar atividades em conjunto [com a China]. Há uma preocupação em saber quem vai chegar lá primeiro, e estamos determinados a que sejamos nós.

Então estamos mesmo perante uma nova corrida espacial, não contra a então União Soviética, mas sim com a China — se bem que esta parece um pouco mais intensa…

O que está em jogo parece ser [maior]. É engraçado, porque algumas pessoas dizem que, como já lá estivemos, que já ganhámos a corrida. “Porque é que estamos numa corrida outra vez? Já ganhámos”, perguntam. Mas já se passaram 57 anos e uma grande parte da população não estava viva naquela altura e não o viu acontecer — outros nem sequer acreditam que realmente aconteceu. E, portanto, existe este sentimento de que temos de voltar a prová-lo. Não interessa. A geopolítica tem desempenhado um papel importante no espaço desde o início, e a NASA foi fundada por razões geopolíticas. Chegámos à Lua primeiro por motivos geopolíticos, e só depois veio a Ciência. Houve muita coisa positiva que veio disso, foi muito benéfico para a Humanidade em termos tecnológicos e de inspiração de desenvolvimento científico. Mas a geopolítica foi sempre a força motriz.

Portanto podemos afirmar que estes esforços renovados para chegar à Lua são mais políticos do que necessariamente científicos?

A política está a acelerar as coisas. Já estávamos a planeá-lo, estava na nossa trajetória, mas estamos a tomar medidas para tentar apressar os prazos. E achamos que é possível. A tecnologia está lá e está disponível, o que nos faltava era uma vontade política clara e o foco da administração, do nosso Congresso e da NASA. Agora, temos um administrador que diz “Vamos fazê-lo acontecer”.

E pensaram em algumas salvaguardas para garantir que, quando a China chegar à Lua, exista uma forma de resolver potenciais disputas territoriais ou conflitos? Para garantir que a corrida não passa a uma guerra lunar.

Esperamos que os Acordos, pelo menos, estabeleçam um ponto de referência em relação às nossas expectativas. A China, evidentemente, não assinou esses Acordos, mas estabelecem o que chamamos de zonas de exclusão. Estas não são definidas em termos de metros quadrados, mas sim com base na ideia de que, se se estabelecerem limites no espaço, é possível, de certa forma, mantê-los e não ser perturbado. Mas é uma excelente questão, porque, em última análise, tanto os EUA e os nossos parceiros do lado dos Acordos, como os chineses estão de olho no polo sul da Lua. Acreditamos que é aí que os recursos hídricos serão mais facilmente acessíveis. É também um local onde se pode obter luz solar de forma mais contínua. São esses os dois grandes impulsionadores. Portanto, mais uma vez, trata-se de imobiliário, imobiliário, imobiliário, mas há uma mão cheia de localizações, digamos, seis a oito locais que identificámos e os chineses identificaram os mesmos. Eles estão a considerar o mesmo tipo de preocupações e requisitos. Há a sensação de que, por maior que seja a Lua, existem alguns locais ou áreas privilegiadas. Isso pode tornar-se um problema se estivermos mais próximos uns dos outros em termos de calendário e ambos identificarmos que este é o local que queremos. Os chineses, no entanto, vão aterrar, pelo menos na sua missão inicial, na região equatorial e, por isso, pelo menos dessa perspetiva, não vão diretamente para o Polo Sul. É muito mais complicado de fazer, é muito mais desafiante. Vamos ver como corre, mas acho que as operações a nível lunar vão evoluir um pouco mais tarde. Vamos começar a por precursores e elementos, mas acho que vamos estar bem encaminhados. Se conseguimos orientar-nos [com os chineses] em órbita terrestre baixa, acho que vamos conseguir também na Lua.