"Nunca me vou esquecer de quando, sentada no abrigo, sob bombardeamentos, me despedi da minha marca e dos meus sonhos"

Darya Donezz já tinha sido forçada a recomeçar em 2014, quando a Rússia anexou a península da Crimeia. “De cada vez, construo algo novo nas ruínas do velho, usando a experiência e as pessoas com quem trabalho como fundação”, conta ao Observador. Em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a criadora de moda teve de deixar o seu país para trás. Escolheu Portugal para começar uma vida nova, embora carregue a sensação de estar a viver duas em paralelo. “Uma é verdadeira, aqui. A outra é online, com raras visitas a casa”, lamenta. “Tenho saudades de estar com os meus clientes no estúdio. Não tenho nenhum sítio onde possa receber pessoas, para mostrar e falar sobre as minhas roupas.”

Donezz é uma de 67 designers ucranianos apoiados pela iniciativa Support Ukrainian Fashion, lançada pela Semana da Moda ucraniana depois da invasão russa com o objetivo de capacitar criadores durante o conflito. As três últimas temporadas da moda ucraniana pisaram passerelles internacionais, na Europa e nos EUA, de Londres a Los Angeles, com um pezinho em Copenhaga. A 10 de março, pelas 15h, a iniciativa chega pela primeira vez à ModaLisboa, com as apresentações de Darya Donezz, Nadya Dzyak e Kostiantyn Omelia.

Em entrevistas separadas, via email, o Observador entrevistou os três criadores de moda para conhecer os seus projetos e experiências, no contexto de uma invasão que se prolonga há mais de dois anos.