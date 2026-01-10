O chavista com quem é "mais difícil de lidar", líder dos paramilitares. Quem é Diosdado Cabello, "a moca" do regime de Nicolás Maduro?

A transição de poder representou um passo atrás para Cabello, cujas visões políticas, ultranacionalistas, destoavam ligeiramente das dos seus pares, mais próximos de aliados como Cuba e Rússia. “[Cabello] perdeu capital político, uma espécie de ‘exílio interno do círculo íntimo'”, argumenta Brian Naranjo, antigo diplomata norte-americano à AFP. Mas Cabello não desapareceu dos holofotes. Manteve-se na Assembleia Nacional (como presidente e depois deputado) e cultivou uma ligação muito próxima com o público — principalmente através do seu programa de televisão.

“Con el mazo dando”: as críticas ao “senhor imperador”, ao “louco cubano” e a exaltação da pátria

O estúdio tem uma bandeira venezuelana, uma grande fotografia de Hugo Chávez e um quadro de cortiça do lado direito. O público, que ocupa todos os lugares, responde aos apelos do apresentador — e ministro —, com palavras de ordem e cânticos. O apresentador, com uma folha branca em punho atira críticas ao “senhor imperador” e à “‘gusanera‘ cubanoamericana em Miami”, da qual faz parte o “louco cubano” — tudo insultos para os “imperialistas” Donald Trump, Marco Rubio e para a comunidade cubana a que este pertence. Pelo meio, veem-se vídeos do “Comandante Presidente” e defende-se a “pátria”. É assim ao longo das quatro horas do 556.º episódio de “Con el mazo dando” (“Batendo com a moca”, em tradução livre).

O programa de Diosdado Cabello herda o nome da moca real que o ministro ergue em comícios e da ideia metafórica da força com que “bate” nos seus adversários políticos. O programa começou em 2014, depois da subida ao poder de Maduro, e é gravado ao vivo desde aí de forma regular. Se Hugo Chávez era conhecido pelo carisma e a retórica discursiva, a popularidade do programa mostra que Diosdado Cabello não herdou de Chávez apenas a ideologia. No episódio descrito, o único marco temporal no estúdio é uma grinalda decorada com bolas vermelhas, que indicia a proximidade do Natal — foi transmitido duas semanas antes do ataque norte-americano na Venezuela.

A emissão voltou ao ar na passada quarta-feira, mas o tom do 557.º episódio foi bem mais sombrio. Numa sala diferente, com fotografias de Simón Bolívar, Hugo Chávez e Nicolás Maduro, Cabello apresentou um programa bem mais curto, em que vincou o apelo à unidade do povo venezuelano contra a interferência dos Estados Unidos. Foi nessa transmissão que o ministro denunciou a morte de 100 pessoas nos ataques, incluindo civis — “as bombas não matam só chavistas“, declarou, condenando o que disse ser a morte indiscriminada de pessoas sem qualquer ligação ao regime.

Diosdado Cabello justificou o episódio atípico com o “dever moral” de contactar com o povo venezuelano, mesmo durante o “rapto do Presidente Nicolás Maduro e da companheira Cilia Flores”. Mas “Con el mazo dando” é mais do que uma crítica ao regime norte-americano e um elogio do chavismo — foi, em parte, graças ao programa, que Cabello conseguiu cultivar a lealdade do povo venezuelano e, mesmo longe do governo, manter-se no centro da vida política.

Colectivos, milícias e guerrilhas: “A ferramenta fundamental para continuar esta luta”

Foi precisa mais de uma década para Diosdado Cabello voltar a integrar um governo, desta vez liderado por Nicolás Maduro. O regresso fez-se em 2024, depois das eleições presidenciais reivindicadas por Maduro, mas apontadas como fraudulentas pela maior parte do mundo Ocidental. Cabello ficou, então, encarregue do Ministério do Interior, Justiça e Paz, o mesmo que já tinha coordenado entre 2002 e 2003. Como ministro do Interior, fazem parte da sua tutela todos os organismos de segurança e de informação do Estado, incluindo a polícia, todas as autoridades forenses e as várias agências de serviços secretos — são, ao todo, mais de 140 entidades. Mas além das autoridades do Estado, Diosdado Cabello controla ainda as forças paramilitares do regime — em particular, os “colectivos“.

Os “colectivos” têm origem em grupos de civis que se organizaram principalmente nos bairros das grandes cidades para combater pelas próprias mãos o aumento da criminalidade. Depois da tentativa de golpe em 2002, foram armados e instrumentalizados pelo regime chavista para combater e silenciar a oposição — a sua força é particularmente visível na repressão de protestos e manifestações. Os civis andam em pequenos grupos, de até algumas dezenas de pessoas, de cara tapada, vestidos de preto, em motas e fortemente armados — e respondem perante Diosdado, como foi visível no rescaldo do ataque, quando o ministro patrulhou as ruas de Caracas com um destes grupos.

Luis Cortéz, comandante de um destes grupos no centro de Caracas, realça a importância dos “colectivos” no atual contexto venezuelano. “Somos nós que somos chamados a defender o processo revolucionário de forma radical, sem hesitação — nós, os ‘colectivos’ somos uma ferramenta fundamental para continuar esta luta. Estaremos sempre a lutar e nas ruas”, afirmou, citado pelo Finantial Times. Mas o sentimento é partilhado com outro grupos paramilitares que operam no território venezuelano, como milícias e grupos de guerrilha.