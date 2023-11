Uma legislatura “complexa” com negociações a acontecer “diariamente”. Após um “trabalho” que Pedro Sánchez definiu como “duro” ao longo destes meses para conseguir ser reeleito chefe do governo espanhol, o secretário-geral do PSOE não vai ter, a partir desta quinta-feira, data da sua investidura, uma tarefa fácil. Muito pelo contrário. Num contexto internacional incerto, o socialista vai de ter conjugar interesses muito distintos para conseguir gerir a megacoligação de oito partidos, alguns independentistas.

No quartel-general socialista, apesar de tudo, espera-se que esta legislatura seja estável e que dure quatro anos. O PSOE acredita que será possível manter a unidade entre os oito partidos, apostando no argumento de que não há alternativa: ou apoia-se um governo liderado por Pedro Sánchez, ou convocam-se novas eleições, que poderão dar a vitória ao Partido Popular (PP), que, por sua vez, se aliará ao VOX.

Com esta estratégia — de colocar os parceiros governativos entre a espada e a parede — Pedro Sánchez espera continuar a convencer os parceiros da sua megacoligação. Contudo, nem todos os seus aliados se importam com o que o PSOE define como a “direita reacionária”. Alguns querem apenas fazer avançar a sua agenda própria, nomeadamente os partidos independentistas catalães e bascos, que desejam livrar-se do jugo da coroa espanhola.

