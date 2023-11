Uma amnistia e um referendo à independência da Catalunha. Este é o preço que Pedro Sánchez terá de pagar, nos próximos quatro anos, para se manter no poder. Apesar da vitória do Partido Popular (PP) nas eleições gerais de julho, a direita espanhola não conseguiu formar uma maioria — ficando a quatro dos 176 lugares que garantem o controlo maioritário do parlamento. Num clima incerto e após meses de intensas negociações, o líder socialista firmou um acordo entre oito partidos, reunindo o apoio de 179 parlamentares. Prepara-se agora, salvo uma grande surpresa, para ser reeleito chefe de governo, numa investidura que começa com um debate esta quarta-feira e termina com a votação no dia seguinte.

Com os previsíveis votos a favor do Partido Socialista Obrero Espanhol (PSOE), do Sumar, da Esquerda Republicana Catalã (ERC), do Junts per Catalunya, da coligação basca Eh Bildu, do Partido Nacionalista Basco (PNV), do Bloco Nacionalista Galego (BNG) e da Coligação Canária (CC), a alternativa da chamada “esquerda progressista” espanhola deverá ter sucesso, mas a gestão de um futuro governo terá de ser feita com pinças, devido às ideologias e às sensibilidades diferentes dos oito partidos. Mesmo assim, Pedro Sánchez tem argumentado que esta solução governativa é estável.

Por sua vez, a direita espanhola tem organizado manifestações e considera inaceitáveis as cedências de Pedro Sánchez aos partidos independentistas catalães. Ainda no último domingo, o PP diz que conseguiu mobilizar cerca de dois milhões de pessoas numa manifestação contra a amnistia em 52 cidades por toda a Espanha. Para além disso, nas últimas semanas, têm-se repetido os protestos — alguns apoiados pelo VOX — em frente à sede do PSOE em Madrid e do Congresso dos Deputados.

