Acompanhe as principais notícias sobre a guerra na Ucrânia no nosso liveblog

No último mês, a Rússia anunciou a mobilização para a guerra (ou “operação especial”) de cerca de 300 mil russos que estavam na reserva. Do outro lado, a Ucrânia conseguiu recuperar território, numa ofensiva relâmpago que devolveu a região de Kharkiv aos ucranianos e que se prepara, ao que tudo indica, para recuperar Kherson das mãos das forças invasoras. Com a chegada do inverno, os dois lados preparam-se para as temperaturas negativas, para a neve e para as chuvas intensas que serão uma realidade no território ucraniano, e tentam fazer avanços que sabem que serão praticamente impossíveis durante esse período.

A Rússia já fez avisos e a Ucrânia já avançou com pedidos de adesão aos membros da NATO. Aliás, no final de setembro, em entrevista à CBS, o Presidente ucraniano admitiu que “este será o inverno mais complicado”, quer da Ucrânia quer dos países que têm avançado com sanções a Moscovo e que têm registado, nos últimos meses, as consequências da crise energética provocada pela invasão da Rússia à Ucrânia. E Zelensky disse não ter dúvidas de que, durante o inverno, a Rússia vai “disparar mísseis e atingir a rede elétrica”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.