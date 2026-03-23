O "não" ganhou e quebrou "aura de invencibilidade" de Giorgia Meloni. 6 respostas sobre o referendo constitucional em Itália

Nicola Gratteri, procuradora de Nápoles e um rosto do combate à máfia, e Luigi li Gotti, advogado de crime que já foi secretário de Estado da Justiça, criticaram por sua vez o facto de nada ter sido feito para verdadeiramente “melhorar a eficácia” do sistema judicial, mas antes se ter optado por perseguir os juízes e procuradores. “Este Governo não implementou as reformas necessárias para tornar os julgamentos mais eficazes. Em vez disso, tornou virtualmente impossível combater os crimes contra a administração pública e visar abusos e corrupção de colarinho branco”, elaborou Gratteri.

Às leituras judiciais da proposta, juntam-se ainda as leituras políticas dos grupos ao centro e à esquerda que veem na ação de Meloni uma tentativa de controlar o poder judicial, enquadrada num contexto de deslize para um regime cada vez mais autoritário.

Quais os resultados do referendo?

A proposta para a reforma judicial já tinha sido aprovada no Parlamento em outubro do ano passado, porém, não reuniu os dois terços dos votos necessários para uma mudança constitucional. Neste cenário, o tema foi levado ao voto popular, na forma de um referendo vinculativo, independentemente da adesão às urnas, que estiveram abertas no domingo, das 7h às 23h, e esta segunda-feira, das 7h às 15h.

As últimas sondagens foram publicadas no início deste mês, cumprindo a regra que proíbe a publicação de novos estudos de opinião nas duas semanas anteriores ao plebiscito. Os resultados desses inquérito davam uma curta vitória ao “não”, com 52,4% dos votos, sobre o “sim”, com 47,6%, mas apontavam que, quanto mais alta fosse a participação, mais provável era a vitória do “sim” — a afluência às urnas poderia beneficiar o projeto de Meloni.

Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione.

Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia. pic.twitter.com/KCBf19hO8d — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 23, 2026

Contudo, apesar de ser verificado uma adesão recorde — perto dos 59% —, isso não foi suficiente para suportar a posição conservadora. Com 99% dos votos contabilizados, o “não” liderava com 53,7%, enquanto o “sim” se ficava pelos 46,3%, levando Giorgia Meloni a admitir derrota e a prometer respeitar “a decisão do povo italiano”.

Qual a importância política do referendo?

Mais do que uma decisão sobre a Constituição italiana, o referendo tornou-se um teste político à popularidade de Meloni, destacaram os especialistas. “A maior parte dos italianos não sabe nada sobre isto ou tem uma ideia muito vaga”, declarou Roberto D’Alimonte, cientista político na Universidade Luiss Guido Carli, em Roma, ao New York Times, destacando as complexidades legais da reforma. Neste contexto, argumenta, o voto torna-se ainda mais político.

“É essencialmente uma escolha entre Giorgia Meloni ou os juízes”, expôs, por sua vez, Mattia Diletti, professor na Universidade Sapienza, em Roma, ao The Guardian. A relevância política de um referendo não é propriamente uma novidade, já que as tentativas de mudanças constitucionais são normalmente pagas com o cargo do primeiro-ministro, como aconteceu com Matteo Ranzi, em 2016, quando tentou reduzir o tamanho do Senado. A proposta foi chumbada em referendo, obrigando à sua demissão.

Meloni recusou seguir este caminho, mas o peso político da derrota pode fazer-se sentir em breve. “Vai ser muito mais difícil preparar as eleições”, apontou Mattia Diletti, de olhos postos nas legislativas do próximo ano. Meloni lidera o Governo mais estável dos últimos anos em Itália, a caminho de cumprir uma legislatura inteira, pelo que esta derrota no referendo é o primeiro sinal de alguma fragilidade política.

A isto soma-se uma conjuntura geopolítica muito desfavorável. Ainda que política externa não decida eleições, a proximidade de Meloni a Donald Trump, cuja popularidade em Itália continua a cair e cuja guerra que desencadeou no Irão é uma preocupação da larga maioria da população italiana, pode funcionar contra a atual primeira-ministra.