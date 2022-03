O partido do compadre de Putin, o do blogger exilado em Espanha e a ligação a assessor de Trump. Conheça os 11 partidos proibidos na Ucrânia

Apesar de recusar rotular o partido como pró-russo, Medvedchuck foi sempre favorável à aproximação política e económica dos dois países, tendo sido mesmo, em 2014, após a anexação da Crimeia, alvo de sanções por parte dos Estados Unidos, por “contribuir para a situação atual na Ucrânia” e por liderar uma organização que “se envolveu em ações ou políticas que minam os processos ou instituições democráticas na Ucrânia”.

Com os bens congelados na Ucrânia desde fevereiro de 2021 e em prisão domiciliária desde maio desse ano, acusado de traição, por suspeita de financiamento de grupos separatistas e apropriação de recursos estatais na península da Crimeia, Medvedchuck terá fugido do país assim que a Rússia invadiu a Ucrânia — ou até antes disso. Ainda não foi encontrado.

Partido de Shariy

Foi em 2019, um mês e meio antes das eleições para o parlamento ucraniano, que o blogger Anatoliy Shariy, com 2,93 milhões de subscritores no YouTube, criou o partido político a que decidiu dar o seu próprio nome. Mais de 326 mil pessoas, 2,23% do eleitorado, votaram no Shariy — mas não em Anatoliy, inelegível porque na altura vivia fora da Ucrânia há mais de cinco anos.

Desde 2012 que o blogger, que chegou a trabalhar como jornalista em revistas femininas e para o tabloide russo Moskowskiy Komsomolets, vive em Espanha, como requerente de asilo. Considerado pró-Kremlin, Shariy disse várias vezes que saiu do país depois de lhe ter sido movido um processo por agressão e acusou as autoridades e o governo de perseguição.

Apesar de ser crítico do presidente ucraniano pró-russo Viktor Yanukovich, deposto em 2014 na Revolução da Praça Maidan, Anatoliy Shariy fez várias críticas ao movimento que levou à queda do regime de Yanukovich e também foi duro com os governos que se lhe seguiram, que considera pró-ocidentais.

No início de fevereiro deste ano, o fundador do Partido de Shariy, de 43 anos, foi acusado de alta traição, de promoção de discurso de ódio e de organização de manifestações pró-Kremlin e convocado para prestar declarações no âmbito desse processo. Como não compareceu, foi inscrito, um dia após o início da invasão russa, na lista de cidadãos procurados pelas autoridades ucranianas.

Nashi

Fundado em 2018 por Yevhen Murayev, um dos aliados de Viktor Yanukovich, o Nashi é a terceira vida política deste ex-deputado ucraniano — que é também o proprietário do canal de televisão pró-russo Nash, que ainda antes da invasão foi sancionado pelo governo de Kiev.

Assumidamente pró-Kremlin, Murayev, nascido há 45 anos em Kharkiv, junto à fronteira com a Rússia, fez parte do partido Bloco de Oposição e em 2016 fundou o Pró Vida, que dois anos depois se fundiu com o partido de Viktor Medvedchuk. Tem sido apontado pelo Reino Unido como o homem que Putin tenciona colocar no lugar de Volodymyr Zelensky — ele nega, o Kremlin não comenta.

No ano passado, acusou Zelensky de estar sob controlo do mundo ocidental, sugeriu que a Ucrânia podia estar a planear recuperar à força o território detido pelos separatistas russos no Donbass e alertou: arrastar a Rússia para uma escalada nesse sentido “ia levar à morte de milhares de ucranianos de um lado e de outro da linha de demarcação”.

“Zelensky é um refém e está a ser chantageado pelo MI6, pela CIA, por um deles. Amanhã podem forçá-lo a lançar uma ofensiva contra o Donbass, o que conduzirá a uma guerra em grande escala”, disse.

Bloco de Oposição

Fundado em 2014 a partir da junção de seis partidos ucranianos que não aprovaram a Revolução da Praça Maidan, o Bloco de Oposição é assumidamente pró-russo e foi reorganizado por Paul Manafort, o ex-diretor de campanha de Donald Trump condenado por crimes de conspiração com a Rússia para a manipulação dos resultados das presidenciais que opuseram o candidato republicano a Hillary Clinton em 2016.

Foi Manafort que, pessoalmente, aprovou as listas de candidatos a deputados do Bloco de Oposição em 2014 — 29 foram eleitos. Mais do que isso: terá sido o próprio ex-consultor de campanha do Partido Republicano, entretanto condenado a sete anos de prisão efetiva, quem escolheu o nome do partido. “Ele pensou que para reunir o maior número de pessoas que se opõe ao atual governo, tinha de evitar referências concretas, e tornar-se apenas um símbolo de oposição”, analisou ao New York Times o analista político ucraniano Mikhail B. Pogrebinsky.