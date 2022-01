O que defendem e o que fariam se fossem eleitos? As propostas dos partidos sem assento parlamentar

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de em 2019 terem entrado três novas forças partidárias no Parlamento (Chega, Iniciativa Liberal e Livre), vários partidos sem assento parlamentar procuraram também obter representação nestas eleições. À esquerda ou à direita, e com objetivos distintos entre si, cada partido assume determinadas bandeiras, ocupando muitas vezes vazios no espetro político português.

Num contexto de forte bipolarização que as sondagens têm antecipado, o Observador também questionou as metas dos partidos sem assento parlamentar e quais seriam as eventuais alianças: se apoiariam uma maioria de direita, uma maioria de esquerda, ou mesmo uma força de apoio ao bloco central. Neste momento, com PS e PSD em empate técnico, todos os deputados eleitos contam — e a chave poderá ser uma destas forças partidárias.

Os partidos sem assento parlamentar também foram questionados sobre a sua meta eleitoral para estas legislativas. E se há forças partidárias cujo objetivo final é apenas a representação parlamentar, outros chegam a almejar dois terços do Parlamento.

Aliança

Formado em 2018 por Pedro Santana Lopes, o Aliança assume-se como um “partido de direita reformista” e “humanista”, não acreditando no “liberalismo puro” mas também não querendo um “Estado pesado”. O presidente do partido, Jorge Nuno de Sá, sublinha ao Observador que é contra a “segregação de portugueses contra portugueses, seja na sua orientação sexual, seja na base da cor de pele”. “Afastamo-nos da extrema-direita.”

