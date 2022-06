Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os responsáveis políticos não devem precipitar-se na resposta à inflação mais elevada: deve-se apoiar “os mais vulneráveis”, sim, mas não devem endividar-se (e, potencialmente, instigar ainda mais subidas de preços) com apoios a “segmentos indiscriminados da população”. Este alerta de Christine Lagarde, presidente do BCE, foi a mensagem mais forte que saiu do Fórum Anual organizado pela autoridade monetária, que terminou esta quarta-feira – realizando-se novamente em formato presencial depois de dois anos em que o evento foi apenas online.

O alerta foi transmitido pela presidente do BCE num painel de debate onde participava, também, o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, o banqueiro central mais poderoso do mundo. Embora se tenha notado no discurso de Lagarde alguma esperança de que as pressões inflacionistas acabarão por se atenuar nos próximos tempos, a francesa concordou com Powell quando este lembrou que “vivemos um período de forças desinflacionárias, proporcionadas por fenómenos como a globalização, a tecnologia e baixos crescimentos de produtividade”. Porém, continuou Powell, “desde a pandemia, temos vivido num mundo em que a economia tem sido impulsionada por forças muito diferentes. O que não sabemos é se iremos voltar ao que tínhamos ou se será uma coisa nova – acreditamos que será algo no meio”. Em concordância, a presidente do BCE concordou que será “improvável” que iremos voltar a um mundo de inflação baixa, como aconteceu nos anos (e décadas) até à pandemia.

